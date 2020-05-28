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Раскрыты детали iPhone 13 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты детали iPhone 13
Фото: соцсети
Запланированный на 2021 год iPhone выйдет с камерой на четыре объектива и лидаром. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Fudge.
По его мнению, камера iPhone 13 будет состоять из четырех сенсоров, вписанных в квадратный блок. Устройство выйдет с парой 64-мегапиксельных объективов, один из которых станет широкоугольным и получит шестикратное цифровое увеличение, второй будет иметь анаморфную линзу с ориентацией на съемку видео высокой детализации. Также камера будет состоять из 40-мегапиксельного телеобъектива с пятикратным оптическим зумом и гибридным зумом, позволяющим увеличивать объекты на фото до 20 крат.
Дополнительно на задней панели рассекреченного смартфона будет находиться 40-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с оптическим обратным зумом. За пределами квадратного блока, в котором разместят четверную камеру, расположится сенсор LiDAR 4.0. Он будет отвечать за оценку глубины кадра и функции дополненной реальности.
Fudge отметила, что до релиза iPhone 13 осталось около полутора лет, и Apple может изменить компоновку сенсоров. Издание подчеркнуло, что инсайдер может демонстрировать эволюцию камер в смартфонах бренда. Журналисты отметили, что ранние утечки позволяют судить о том, что лидар появится уже в iPhone 12.
Ранее Fudge заявила, что в 2021 году Apple выпустит аппарат, не имеющий отверстий. Смартфон избавится от порта Lightning, вместо этого получит контактную группу Smart Connector, которая встречается в планшетах серии iPad Pro. По версии блогерши, iPhone 13 будет заряжаться исключительно с помощью технологии беспроводного подключения Qi.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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