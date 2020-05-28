Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов

Китайская компания Xiaomi прекратит до конца текущего 2020 года выпуск 4G-смартфонов.

При этом производитель намерен полностью сосредоточится на спартфонах стандарта 5G: все новые модели с 2021 года будут выходить с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Как рассказали в компании, с января текущего года уже были выпущены пять смартфонов с 5G, сейчас все мощности направлены на максимальный переход на гаджеты этого поколения.

Из-за того, что на разработку новых устройств сейчас тратятся огромные деньги, возвращаться к 4G-смартфонам производитель больше не хочет.

Как заявил гендиректор и основатель компании Xiaomi Лей Цзюнь, компания не только инвестирует огромные средства в создание 5G-смартфонов, а также на популяризацию сетей нового поколения, но и уже начала работы над технологией 6G.

По его мнению, 5G произведет революцию в индустрии и будет активно использоваться для конференц-связи, облачных игр и сервисов, а также в самоуправляемых автомобилях. В планах компании — выпустить огромное количество смартфонов с поддержкой 5G.