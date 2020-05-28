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Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов к концу 2020 года 

Прайм и ещё 1 33 минуты назад
Xiaomi прекратит выпуск 4G-смартфонов
Фото: Reuters
Китайская компания Xiaomi прекратит до конца текущего 2020 года выпуск 4G-смартфонов.
При этом производитель намерен полностью сосредоточится на спартфонах стандарта 5G: все новые модели с 2021 года будут выходить с поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Как рассказали в компании, с января текущего года уже были выпущены пять смартфонов с 5G, сейчас все мощности направлены на максимальный переход на гаджеты этого поколения.
Из-за того, что на разработку новых устройств сейчас тратятся огромные деньги, возвращаться к 4G-смартфонам производитель больше не хочет.
Как заявил гендиректор и основатель компании Xiaomi Лей Цзюнь, компания не только инвестирует огромные средства в создание 5G-смартфонов, а также на популяризацию сетей нового поколения, но и уже начала работы над технологией 6G.
По его мнению, 5G произведет революцию в индустрии и будет активно использоваться для конференц-связи, облачных игр и сервисов, а также в самоуправляемых автомобилях. В планах компании — выпустить огромное количество смартфонов с поддержкой 5G.
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Гаджеты , Наука и техника , Человек года
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