Apple выпустит iPhone без отверстий 

В 2021 году Apple выпустит первый беспроводной iPhone. Устройство лишится порта для зарядки и передачи данных, сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Fudge.

По словам Fudge, которая до этого рассекретила новый iPhone с лидаром, Apple забраковала прототип смартфона с портом USB-C. В 2020 году производитель выпустит аппарат с разъемом Lightning, однако это будет последний iPhone с подобным интерфейсом. Поколение смартфонов 2021 года получит контактную группу Smart Connector, которая встречается в планшетах линейки iPad Pro.

Источник отметил, что в гаджетах поколения 2021 года, которое условно называют iPhone 13, зарядка будет производиться не через новый Smart Connector, а с помощью технологии беспроводного подключения Qi. Однако Apple стремится отказаться от всех физических интерфейсов, отверстий и кнопок в будущем и надеется переучить потребителей своих продуктов пользоваться беспроводной зарядкой.

Издание отметило, что исчезновение всех кнопок и портов в iPhone повысит надежность устройства, снизит вероятность сбоев и поломок. Также пользователи девайсов смогут полностью отказаться от громоздких аксессуаров, вроде проводов для зарядки.

В последние годы Apple отказывалась от привычных элементов в смартфонах. В 2016 году компания выпустила iPhone 7, который получил сенсорную кнопку Home и лишился аудиоразъема. В 2017 году производитель представил iPhone X, в котором убрал кнопку Home и добавил управление жестами.