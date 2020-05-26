Среди функций смартфонов есть действительно некоторые характеристики и опции, которые нужны далеко не всем — так, если говорить о камере, то предлагаемое сейчас на некоторых моделях видео в 4К используется, скорее, как конкурентное преимущество, рассказал агентству «Прайм» менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов. ​

Поэтому после покупки телефона нужно проверить его содержимое и оставить только те программы, которыми вы действительно будете пользоваться. Разнообразная анимация также может быть кому-то ненужной, но это уже область субъективных предпочтений, сказал эксперт.

Чтобы не переплачивать за бесполезные опции и приложения, стоит изначально определиться, для каких целей нужен смартфон (например, есть ли какие-то опции, которые нужны на профессиональном уровне).