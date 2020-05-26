Среди функций смартфонов есть действительно некоторые характеристики и опции, которые нужны далеко не всем — так, если говорить о камере, то предлагаемое сейчас на некоторых моделях видео в 4К используется, скорее, как конкурентное преимущество, рассказал агентству «Прайм» менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Роман Попов.
Поэтому после покупки телефона нужно проверить его содержимое и оставить только те программы, которыми вы действительно будете пользоваться. Разнообразная анимация также может быть кому-то ненужной, но это уже область субъективных предпочтений, сказал эксперт.
Чтобы не переплачивать за бесполезные опции и приложения, стоит изначально определиться, для каких целей нужен смартфон (например, есть ли какие-то опции, которые нужны на профессиональном уровне).
“Так, некоторые функции камеры (например, макромодуль или замедленная съемка) могут значительно влиять на стоимость телефона, но на практике либо не используются вовсе, либо используются крайне редко. Это касается и телефонов с несколькими камерами — стоит посмотреть их характеристики, чтобы понять, все ли эти камеры вам могут понадобиться”, — добавил Попов.