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Календарь сломал смартфоны Samsung 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Календарь сломал смартфоны Samsung
Фото: Reuters
Samsung официально признала проблемы с девайсами компании, вызванными неизвестным сбоем системы. Ранее владельцы смартфонов пожаловались на появление черного экрана и постоянную перезагрузку устройств, сообщает издание MyDrivers.
Официальный аккаунт китайского филиала Samsung в Weibo заявил, что компания получила отзывы о проблемах с устройствами. Представители бренда пообещали предоставить решение сложившейся ситуации как можно скорее. Ранее блогеры и энтузиасты заметили, что системные поломки многих телефонов корейской компании были вызваны проблемами с приложением китайского лунного календаря.
Издание сообщило, что если не обновлять соответствующую программу, то она будет показывать некорректную дату — например, апрель 2020 года. В этой связи система смартфона сталкивается с критической ошибкой, которая оборачивается сбоями и некорректной работой девайса. Рассказавшие об этой проблеме пользователи обратили внимание на появление на черном экране гаджета неизвестных иероглифов и многочисленные перезагрузки аппарата.
На время, пока специалисты Samsung не подсказали решение проблемы, журналисты посоветовали пользователям обновить приложения с китайским календарем и временно отключить функцию автоматического обновления системы через WLAN. Также можно попробовать вручную изменить системную дату смартфона на указанную в приложении календаря, а затем временно выгрузить программу.
В конце апреля Samsung признала наличие проблемы, связанной с работой актуальных смартфонов линейки Galaxy S20. Проблема заключалась в появлении зеленого свечения экрана в то время, когда девайс работал с частотой обновления дисплея на уровне 120 герц, яркостью выше 25 процентов и имел пониженный заряд аккумулятора.
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Гаджеты , Наука и техника
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