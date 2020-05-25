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Стали известны цены на iPhone 12 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 42 минуты назад
Раскрыта стоимость новых iPhone
Фото: Reuters
В интернете появились сведения о ценах на новые модели смартфонов iPhone. Расценки приводит портал Tom's Guide.
Ранее сообщалось, что гаджеты выйдут в четырех вариантах: iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Смартфоны должны снабдить OLED-дисплеями, также они смогут работать в сетях 5G.
По данным портала, iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма будет стоить от 649 до 749 долларов США (46-54 тыс. рублей), iPhone 12 Max — от 749 до 849 долларов (от 54 до 60 тыс. рублей), iPhone 12 Pro — от 999 до 1,299 долларов (71-93 тыс. рублей), iPhone 12 Pro Max — от 1099 до 1399 долларов (79-100 тыс. рублей). При этом дата презентации новых гаджетов остается неизвестной из-за ситуации с коронавирусом в мире.
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Гаджеты , Наука и техника
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