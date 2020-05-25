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Redmi официально представила свой самый бюджетный 5G смартфон 

Ferra.ru и ещё 2 2 часа назад
Redmi представила самый бюджетный 5G смартфон
Фото: Ferra.ru
Китайская компания Redmi официально представила свой самый бюджетный 5G смартфон. Речь о Redmi K30i 5G, который, как выяснилось, является упрощенной версией прошлогоднего Redmi K30 5G.
Redmi K30i 5G оборудован 6,67-дюймовым Full HD+ экран с частотой обновления изображения 120 Гц. Сердцем устройства послужил процессор Snapdragon 765G. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, а также энергоемким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой 30 Вт зарядки. Ключевой разницей между прошлогодним Redmi K30 5G и Redmi K30i 5G стала камера. Так, если в Redmi K30 5G был установлен датчик на 64 Мп, то самый дешевый 5G-смартфон Redmi получил 48 Мп.
Стоимость новинки составит порядка 262 долларов, однако первые покупатели смогут ухватить его за 252. Известно, что начало продаж в Китае запланировано на 2 июня.
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Гаджеты , Наука и техника , Садоводство
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