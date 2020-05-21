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Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone 

Газета.Ru 2 часа назад
Маска — не помеха: «коронавирусный» апдейт для iPhone
Фото: Газета.Ru
Отчаянные «коронавирусные» времена требуют отчаянных мер — компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах. Что еще нового можно найти в iOS 13.5 — в материале «Газеты.Ru».
Состоялся релиз новой версии iOS 13.5, в которую Apple добавила сразу две функции, напрямую связанные с пандемией коронавируса, сообщает The Verge. Одна из их — это доступ к iPhone с помощью Face ID, если владелец устройства носит маску.
Так как сканер лица от Apple не мог идентифицировать пользователя только по глазам, он проводил безуспешное сканирование и только потом предлагал ввести пароль для входа в устройство.
В обновленной версии iOS эта проблема была решена — теперь для получения доступа к своему iPhone с функцией Face ID достаточно сделать свайп вниз, после чего система моментально предложит использовать кодовую комбинацию вместо ожидания сканера.
Кроме того, в iOS 13.5 был добавлен интерфейс, позволяющий пользователю скачивать приложения, созданные организациями здравоохранения, которые должны уведомлять владельца смартфона о близких контактах с людьми с выявленным COVID-19. Это часть совместной инициативы Apple и Google по выявлению зараженных коронавирусом и предотвращению дальнейшего его распространения.
В будущем подразумевается, что эта функция будет интегрирована непосредственно в операционную систему, чтобы уведомления о возможном контакте могли приходить на смартфон, даже если на нем нет специализированного приложения. На текущий момент эта система в тестовом режиме запущена в трех штатах США.
Кроме того, в новой версии операционной системы был усовершенствован сервис для видеозвонков FaceTime, позволяющий автоматически масштабировать окна с участниками конференции.
В следующем месяце ожидается релиз более продвинутой iOS, которая получит номер «14». По слухам, она будет представлена во время ежегодной конференции разработчиков WWDC 22 июня, которая в этом году пройдет в онлайн-формате из-за карантина.
«В июне этого года мы проведем конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия. Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — заявил тогда старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.
По словам Шиллера, в этом году благодаря тому, что «посетить» WWDC смогут все желающие, конференция разработчиков станет крупнейшей за всю историю — в ней примут участие свыше 23 млн человек.
Благодаря расшифровке некоторых фрагментов кода iOS 14, эксперты сделали предположение, что одной из новых функций iOS 14 станет отдельное приложение для фитнеса, которое позволит пользователю скачивать видео с различными тренировками. Кроме того, в новой версии ОС может появиться функция PencilKit, которая позволит владельцу iPhone или iPad писать сообщения при помощи стилуса Apple Pencil прямо на экране гаджета.
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Гаджеты , Статьи , Технологии , Фил Шиллер , Apple , Google , Газета.Ru
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