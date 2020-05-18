Когда iPhone станет народным телефоном?

Сейчас линейка смартфонов Apple выглядит максимально разношерстной. До недавнего времени в ней были три актуальный модели iPhone 11 с ценником от 60 до 132 тысяч рублей, прошлогодний Xr за 50 тысяч и как-то затесавшийся iPhone 8 из 2017 года. На смену последнему как раз и вышел новый iPhone SE, которые идеально вписался в нынешние условия. «Лента.ру» рассказывает, почему новый SE не просто «дешевый iPhone», а важное событие в истории компании.

Оригинальный iPhone SE был очень любопытным смартфоном. Он вышел во времена iPhone 6s, совмещал в себе старый дизайн и новое железо, и в версии на 16 гигабайт стоил 38 тысяч рублей. Для 2016 года это была огромная сумма за смартфон, который выглядел «старым». Этот релиз никто не понял, зато когда цена упала до 20 тысяч, а на рынок вышли восстановленные модели, тогда-то все и прониклись идеей компактного и дешевого iPhone.

В результате смартфон скупали в огромных количествах даже после прекращения производства в 2018 году, хотя он продолжает получать обновления, в том числе и до последней версией iOS 13. Как раз долгая поддержка и обеспечила такую живучесть телефону: все четыре года он получал обновления системы и новые функции, что немыслимо для любой другой компании.

Старая школа

Новый SE в этом плане в точности повторяет идеи оригинала: у разных устройств набрали компонентов, приправили доступным ценником и отправили в долгое плавание. Его будто собирали по принципу «что мы можем уместить в этот ценник, чтобы не быть в накладе». Поэтому собственных компонентов у телефона нет: корпус, камера, экран, аккумулятор, сканер Touch ID и остальные элементы дизайна — от iPhone 8, а железо — от iPhone 11.

apple.com / iPhone SE 2020

Конечно, это очень сильное упрощение, и в него не просто запихнули старых компонентов и выдали за новый телефон. Например, аккумуляторы двух телефонов имеют одинаковую емкость и не отличаются внешне, но они все равно не взаимозаменяемые. А вот экран здесь подходит идеально, несмотря на то, что в «восьмерке» есть 3D Touch, а в SE этой технологии уже нет. Кстати, если установить на SE экран от 8, то 3D Touch работать не будет, как и True Tone, но это все равно сильно упрощает ремонт устройства. А если говорить про железо, то оперативной памяти тут всего три гигабайта, то есть меньше, чем в 11. В общем, здесь очень много нюансов, хотя общую картину это не сильно меняет.

Внешних отличий от «восьмерки» два: во всех цветовых исполнениях корпуса передняя панель будет черной, а логотип с яблоком смещен к центру задней панели, как у последних моделей компании. К тому же больше нет золотого цвета корпуса и доступны лишь черный, белый и красный.

В остальном это полная копия iPhone 8. У него 4,7-дюймовый экран с рамками и сканером Touch ID второго поколения. Сканера Face ID здесь нет, хотя места под него предостаточно, но это дорогая технология, да и не особо нужная при наличии дактилоскопического сенсора. Разъема для наушников, разумеется, тоже нет. Зато есть беспроводная зарядка и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Еще нужно отметить, что никакой Plus-версии с увеличенным до 5,5 дюйма экраном здесь нет, но, по слухам, она появится в 2021 году.

Главная особенность нового SE — его компактные размеры. Даже по сравнению с обычным iPhone 11 Pro, который считается маленьким телефоном, этот смартфон невероятно маленький, что после нескольких лет с лопатами и фаблетами очень непривычно. Забытое ощущение того, что ты можешь дотянуться до каждого угла экрана, первые несколько дней использования повергает в шок. Следом шокирует то, как быстро срабатывает разблокировка пальцем: Touch ID работает быстрее, чем любой сканер лица и сканер отпечатков, встроенный под экран.

Да, после iPhone 11 многие элементы — вроде отсутствия кнопки включения фонарика на экране блокировки или вызов «Центра управления» свайпом снизу — кажутся непривычными. Стоит учитывать, что это все впечатления человека, который пользовался последними смартфонами Apple и давно привык к новым органам управления. Тот, кто будет обновляться с первого SE и схожего с ним аппарата, будет чувствовать себя как дома.

Отцы и дети

С железом история более запутанная. Заявлено, что у iPhone SE процессор точно такой же, как у iPhone 11 (или 11 Pro). Из этого многие сделали вывод, что в тестах производительности смартфон должен набирать даже больше баллов, чем «старшие братья», ведь у экрана разрешение ниже. В реальности ситуация обратная, и во всех тестах телефон незначительно проигрывает.

Это породило несколько теорий заговора: якобы Apple занизила частоты процессора, чтобы аккумулятор не так быстро разряжался, или по каким-то другим, более корыстным причинам. В действительности же разница эта обусловлена тем, что у SE всего три гигабайта оперативной памяти, а у 11 — четыре.

apple.com / Сравнение габаритов iPhone SE разных поколений

Вообще, новый iPhone SE в 2,4 раза мощнее своего предшественника, а его графическая система быстрее в четыре раза. Относительно iPhone 8 мощность увеличилась в 1,4 раза. В целом все эти сравнения призваны показать лишь одно: новый iPhone SE — невероятно быстрый смартфон. Запуск приложений, переключение процессор, загрузка страниц и «тяжелые» игры по ощущениям работают даже быстрее, чем на 11 Pro Max, хотя в реальности это не так и при сравнении в лоб у них паритет.

iPhone SE даже можно назвать игровым смартфоном. Большинству игр не нужна такая мощность, и привычные таймкиллеры работают даже на самом слабом железе. Но да — на 4,7-дюймовом смартфоне можно без проблем запустить Civilization 6 и другие порты «больших» игр, вроде Witness или GRID. Другой вопрос — как играть в такие проекты на маленьком 4,7-дюймовом экране? Выходом из положения может стать подключение геймпада от Xbox или PlayStation, но это все равно не вариант для игры в метро или на ходу.

В конечном счете вся эта мощь упирается в слабый аккумулятор на 1,8 тысячи миллиампер-часов. Несмотря на все попытки сделать новый процессор энергоэффективным, хватает телефона лишь на один день работы в щадящем режиме. В среднем одного заряда достаточно на четыре-пять часов работы экрана, то есть к середине дня при постоянном использовании придется искать зарядку. Понятно, что ничего больше в этот корпус поставить было нельзя, но на фоне того, как Apple упирает на автономность в своих последних моделях, этот ход выглядит откатом назад — во времена, когда шутки про владельцев iPhone, постоянно ищущих розетки, были актуальны.

Темной ночью

С основной камерой, которая тут всего одна, история столь же запутанная. Дело в том, что Apple напрямую не говорит, что это за модуль, из-за чего в интернете начали гадать. Кто-то считал, что здесь камера от Xr, другие — что урезанная версия модуля iPhone 11. Реальность же оказалась куда прозаичнее: здесь стоит точно та же камера, что и в iPhone 8.

Но это вообще не значит, что снимки будут такими же, как на телефоне 2017 года. За счет нового железа и технологий iPhone SE получил новый алгоритм постобработки, что играет гораздо большую роль, чем качество оптики и количество линз в модуле. К тому же он умеет снимать в портретном режиме, в том числе и в тех режимах, которые недоступны на Xr с похожей системой камер и со Smart HDR.

Разумеется, под дневным светом или в схожих условиях разницы между снимками на iPhone SE и 11 Pro Max не будет. Но в темное время суток уже видно значительное отставание SE, в том числе из-за отсутствия ночного режима съемки. Также тут нет технологии получения сверхчетких фотографий Deep Fusion, хотя это не такая большая проблема, потому что большинство владельцев новых iPhone и не подозревают о ее существовании.

Но вот в плане видео за такую цену лучше iPhone SE на рынке вообще ничего нет. Смартфон пишет 4К-ролики с частотой 60 fps и оптической стабилизацией, а в нагрузку к этому записывает стереозвук с нескольких микрофонов. Порой камере не хватает динамического диапазона для отработки сложных сцен, но на выходе ролики получаются все равно более плавными и качественными, чем на большинстве смартфонов на 80-100 тысяч рублей.

На удивление, и фронтальная камера на 7 мегапикселей делает неплохие снимки. Чувствуется, что она пришла из прошлого поколения, и новыми алгоритмами обработки это не прикрыть. Зато есть портретный режим съемки без всяких Слоуфи, Анимодзи, Мемодзи.

Хитрый план

В результате всплывает вопрос: зачем нужно все это, когда неплохо продаются другие модели iPhone? И тут сразу несколько причин. Во-первых, это возможность освежить линейку и дать вторую жизнь тем компонентам, которые уже давно на рынке. Во-вторых, компания пытается перетянуть свою старую аудиторию на новое устройство, которое поддерживает все сервисы Apple. В-третьих, для многих это станет отправной точкой в экосистему Apple, самый простой вариант получить актуальный и мощный iPhone.

Компания много лет пытается перестать зависеть от одних только продаж айфонов, и как один из вариантов — увеличение количества покупателей в App Store, подписчиков Apple Music, Arcade, TV+ и хранилища iCloud. И тут как раз Apple дает покупателям бесплатно попробовать все эти сервисы, и кто-то из них оставит подписку.

Да это и просто идеальное предложение в условиях мирового кризиса и пандемии. iPhone SE не будет играть ключевую роль в отчетах компании, и даже iPhone Xr приносит Apple больше денег. Но через год производство Xr могут прекратить, а SE с нами останется надолго.

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Кратко описать, что же такое iPhone SE, можно так: это суровая звонилка, из которой убрали все новомодные технологии, оставив компактный корпус и мощнейшее железо. Это не конкурент iPhone Xr или каким-то более интересным моделям. В первую очередь это телефон для старшего поколения и людей, которым неплохо живется со старыми смартфонами. Им не особо нужна камера, безрамочный экран, разблокировка по лицу и масса других непонятных простому человеку вещей. Им нужно, чтобы телефон не тормозил и в случае чего его было легко отремонтировать. Еще это неплохой вариант для второго телефона с рабочей сим-картой.

С другой стороны, 40 тысяч за «суровую звонилку» с 64 гигабайтами памяти — это все равно дорого. Немного доплатив, можно взять более интересный Xr или что-то на Android. Поэтому пока нет скидок на SE, выбор в большинстве случаев будет в пользу других устройств. Но уже через год, когда он упадет в цене, эта ситуация кардинально изменится — и SE снова станет народным телефоном.