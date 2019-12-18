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Шоу-бизнес

Средняя цена смартфонов выросла в РФ 

News.ru 1 час назад
Смартфоны подорожали в России
Фото: globallookpress.com
Объём рынка смартфонов по количеству проданных в 2019 году устройств по сравнению с прошлым годом вырос в России почти на 1%. В денежном выражении рынок увеличился на 6,4%.
Ретейлеры отмечают рост средней цены смартфона за год на 1 тыс. рублей. Россияне реже покупали новые смартфоны, но тратили на них больше денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные представителя МТС.
По данным агентства, в России в 2018 году было продано 30 млн смартфонов на 469 млрд рублей, соответственно, по итогам 2019 года эти цифры составят 30,3 млн штук и 501,8 млрд рублей.
Лидером продаж является Huawei (32,7% объёма продаж с учётом бренда Honor), а в денежном выражении больше других собирает Apple (30,3%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что общий объём игровой индустрии в 2019 году составил $148,8 млрд Это число не учитывает продажи самих игровых устройств, включая только игры и внутриигровые транзакции. Самой успешной в финансовом плане игровой платформой стали смартфоны — на их долю пришлось 37% от общего показателя — $54,7 млрд Игры для консолей заняли 30% рынка с прибылью в $45,3 млрд
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Apple
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