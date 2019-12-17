Назван идеальный смартфон 2020 года

Новейший мобильный процессор Snapdragon 865 протестировали в бенчмарке AnTuTu. Портал Digital Trends полагает, что на базе этого чипа будут построены главные флагманы 2020 года.

В синтетических тестах процессор от Qualcomm набрал 564 970 очков, опередив предыдущую версию чипа Snapdragon 855 и Apple A13 Bionic, который получили аппараты линейки iPhone 11. Тестовый девайс, на котором проверяли производительность, имел кроме самого 865-го чипа экран с разрешением 2880х1440 пикселей, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.

Digital Trends обратило внимание, что наивысшие результаты чип показывает в режиме повышенной производительности. В обычном режиме мощность процессора оценивается примерно на 10 000 баллов ниже. Журналисты заметили, что для экономии аккумулятора и защиты от перегрева некоторые вендоры могут выключить режим максимальной производительности.

В числе смартфонов, которые получат чип Snapdragon 865, должны оказаться Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S11, релиз которых состоится в первой половине 2020 года. 11 декабря стало известно, что ради увеличения производительности в смартфонах Galaxy S11 Samsung откажется от собственного процессора в пользу продукта Qualcomm.