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Назван идеальный смартфон 2020 года 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Назван идеальный смартфон 2020 года
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Новейший мобильный процессор Snapdragon 865 протестировали в бенчмарке AnTuTu. Портал Digital Trends полагает, что на базе этого чипа будут построены главные флагманы 2020 года.
В синтетических тестах процессор от Qualcomm набрал 564 970 очков, опередив предыдущую версию чипа Snapdragon 855 и Apple A13 Bionic, который получили аппараты линейки iPhone 11. Тестовый девайс, на котором проверяли производительность, имел кроме самого 865-го чипа экран с разрешением 2880х1440 пикселей, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Digital Trends обратило внимание, что наивысшие результаты чип показывает в режиме повышенной производительности. В обычном режиме мощность процессора оценивается примерно на 10 000 баллов ниже. Журналисты заметили, что для экономии аккумулятора и защиты от перегрева некоторые вендоры могут выключить режим максимальной производительности.
В числе смартфонов, которые получат чип Snapdragon 865, должны оказаться Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S11, релиз которых состоится в первой половине 2020 года. 11 декабря стало известно, что ради увеличения производительности в смартфонах Galaxy S11 Samsung откажется от собственного процессора в пользу продукта Qualcomm.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Общество , Apple , Qualcomm
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