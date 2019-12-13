В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как стало известно, видеозапись сделала система безопасности смартфона в тот момент, когда похититель попытался разблокировать мобильное устройство. В результате его владелец обнаружил ролик в облачном сервисе.

Отмечается, что стоимость смартфона — 12 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.