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В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Фото: РИА Новости
В Перми злоумышленник похитил из сервисного центра телефон, однако гаджет сумел оповестить своего хозяина о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как стало известно, видеозапись сделала система безопасности смартфона в тот момент, когда похититель попытался разблокировать мобильное устройство. В результате его владелец обнаружил ролик в облачном сервисе.
Отмечается, что стоимость смартфона — 12 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.
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Теги:
Гаджеты , Происшествия , Пермь
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