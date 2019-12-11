Samsung откажется от собственных процессоров во флагманах

В новых моделях Samsung Galaxy S11 компания откажется от собственных процессоров Exynos в пользу чипов от Qualcomm . Об этом передает корейское издание The Elec.

Источник сообщает, что флагманская линейка Galaxy S11 в подавляющем большинстве выйдет с процессорами Snapdragon 865. Модели с этим чипом появятся на корейском рынке и в международной продаже. Исключение составит только Европа, где будет презентована линейка смартфонов Galaxy S11 с процессором Exynos 990 от Samsung.

По информации инсайдеров, корейская компания приняла такое решение из-за сильного разрыва производительности между собственным чипом и моделью от Qualcomm. Например, скорость вычислений искусственного интеллекта у Snapdragon 865 достигает около 15 триллионов операций в секунду, тогда как Exynos 990 способен лишь на 10 триллионов операций. Также сторонний чип поддерживает камеры с максимальным разрешением 200 мегапикселей, тогда как собственный — лишь 100 мегапикселей.

Как правило, Samsung использует процессоры семейства Snapdragon лишь для американского и китайского рынков. Например, вышедший в марте 2019 года флагман Galaxy S10 имел чип Exynos 9820, тогда как его версия для рынков США, Канады и Китая получила процессор Snapdragon 855.

Релиз флагманской линейки Samsung Galaxy S11 ожидается в феврале следующего года. Авторитетный инсайдер @UniverseIce заявил, что серия выйдет 18 февраля.