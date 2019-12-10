Huawei выпустит смартфон с графеновым супераккумулятором

Следующий флагманский смартфон Huawei выйдет с графеновым аккумулятором. Об этом сообщается в Telegram-канале инсайдера EqualLeaks.

Использование графена позволит повысить емкость батареи без ее увеличения в размерах. Также инновационный материал поможет аккумулятору смартфона заряжаться быстрее. Инсайдер передает, что первым аппаратом с графеновой батареей станет Huawei P40, который получит аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов. Устройство будет использовать адаптер питания мощностью 50 ватт и заряжаться примерно за 45 минут.

Также источник передал, что флагман P40 получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 герц, двойную селфи-камеру и основную камеру с тремя объективами Leica и парой вспомогательных датчиков. Аппарат будет базироваться на мобильном процессоре Kirin 990 с поддержкой 5G.

Неизвестно, насколько достоверна утечка, но китайская компания уже демонстрировала заинтересованность в графене. Например, в декабре 2016 года Huawei отчиталась об использовании литий-ионных батарей с интегрированным графеном на своих базовых станциях. Материал позволял аккумулятору выдерживать экстремальные температуры и увеличивал срок службы.

Актуальный флагман линейки P от Huawei был выпущен в марте 2019 года. Отметим, что модель P30 Pro получила аккумулятор емкостью 4200 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 ватт.