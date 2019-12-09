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Фитнес-браслет выдал тайну своего владельца 

Рамблер 1 час назад
Фитнес-браслет выдал тайну своего владельца
Фото: depositphotos.com
Американка узнала об измене бойфренда через фитнес-браслет, пишет «Московский комсомолец».
Телеведущая канала NFL Network Джейн Слейтер рассказала в соцсетях, как фитнес-браслет, подаренный ее бойфрендом, помог вывести его на чистую воду.
Слейтер и ее бойфренд пользовались одинаковыми гаджетами и могли получать информацию о физической активности друг друга с помощью приложения. По ее словам, это должно было мотивировать их на активные занятия спортом.
Однажды она увидела, что ее молодой человек переживает всплеск физической активности в 4 часа утра. Девушка усомнилась, что в это время ее друг мог тренироваться в зале, и заподозрила измену.
Рассказ Слейтер собрал более 100 тысяч лайков и несколько десятков тысяч репостов. Некоторые комментаторы предположили, что теперь многие захотят подарить фитнес-браслет своей второй половине.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Московский комсомолец
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