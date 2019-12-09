Фитнес-браслет выдал тайну своего владельца

Американка узнала об измене бойфренда через фитнес-браслет, пишет «Московский комсомолец».

Телеведущая канала NFL Network Джейн Слейтер рассказала в соцсетях, как фитнес-браслет, подаренный ее бойфрендом, помог вывести его на чистую воду.

Слейтер и ее бойфренд пользовались одинаковыми гаджетами и могли получать информацию о физической активности друг друга с помощью приложения. По ее словам, это должно было мотивировать их на активные занятия спортом.

Однажды она увидела, что ее молодой человек переживает всплеск физической активности в 4 часа утра. Девушка усомнилась, что в это время ее друг мог тренироваться в зале, и заподозрила измену.

Рассказ Слейтер собрал более 100 тысяч лайков и несколько десятков тысяч репостов. Некоторые комментаторы предположили, что теперь многие захотят подарить фитнес-браслет своей второй половине.