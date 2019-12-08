Новые iPhone станут полностью беспроводными

Ожидания того, что смартфон Apple перейдет на USB-C, напрасны. В компании, кажется, больше не видят смысла в портах.

Аналитик Минг-Чи Куо выступил со смелым заявлением, касающимся новой модели iPhone, которая появится почти через два года: по крайней мере, одна из версий iPhone 2021 не будет иметь портов. Таким образом, смартфон перейдет на полностью беспроводную связь. Минг-Чи редко ошибается в своих прогнозах, касающихся техники Apple

Куо предполагает, что порт зарядки сначала исчезнет на флагманской версии модели. Ее покупатели, опытные пользователи, — люди, которым нравится избавляться от лишних функций.

Покинувший компанию главный дизайнер Apple Джонни Айв мечтал об iPhone, который выглядел бы как монолитный кусок стекла, но сложно сказать, во что теперь трансформируется его идея. Дело в том, что без портов телефон может быть неудобно использовать.