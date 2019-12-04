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Складной Samsung Galaxy Fold провалился 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Складной Samsung Galaxy Fold провалился
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
С момента старта продаж в России Samsung реализовала около тысячи устройств Galaxy Fold. Эксперты мобильного рынка считают этот показатель провальным, передают «Известия».
С конца октября было продано около тысячи экземпляров складного смартфона, в день реализуется 100-150 аппаратов, сообщили изданию источники на рынке. По словам одного из инсайдеров, каждая из партнерских Samsung розничных сетей реализовала порядка 500 единиц техники.
Samsung называет выход Galaxy Fold на российский рынок успешным, однако с ней не согласны эксперты. По словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, тысяча экземпляров — очень мало для страны, где развито демонстративное потребление и высокая стоимость смартфона не является препятствием для покупки. Глава проекта Content Review Сергей Половников уверен, что продать тысячу девайсов, раскрутка которых шла с весны 2019 года, означает не продать ничего.
По данным Telecom Daily, всего в октябре Samsung продала в нашей стране около 730 тысяч смартфонов. Сотрудники розничных сетей заявили, что, по их мнению, ограниченный спрос объясняется высокой ценой аппарата и неудачным временем для выхода на рынок — через месяц после релиза iPhone 11.
Старт продаж складного Galaxy Fold в России состоялся 25 октября этого года. Стоимость новинки в российской рознице составила 159 990 рублей. Девайс был презентован еще в феврале 2019 года, но первые образцы устройства стали ломаться до выхода в широкую продажу. Компания отозвала смартфоны, отчиталась об исправлении дефектов и в июле анонсировала продажи.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Сергей Половников , газета "Известия"
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