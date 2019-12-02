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Коммуникатор Cosmo вышел в продажу 

Игромания.ру + ещё 1 1 час назад
Коммуникатор Cosmo вышел в продажу
Фото: Игромания.ру
Лондонская компания Planet Computers вывела на рынок свой гибрид смартфона и карманного компьютера Cosmo. Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion. За время сбора денег на краудфандинге новинка заработала более 2 миллионов долларов. Идея состоит в том, чтобы возродить подобные решения на рынке.
Новинка в закрытом виде представляет собой довольно толстый смартфон, с которого можно звонить и отправлять сообщения. Для этого на фронтальной стороне есть двухдюймовый сенсорный экран.
Если же его раскрыть, то становится доступен шестидюймовый сенсорный дисплей и QWERTY-клавиатура. Внутри установлен процессор Mediatek P70, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти и камера на 24 МП.
Из других особенностей отметим подсветку клавиатуры, батарею на 4220 мА·ч, слот для карты памяти microSD, NFC, Bluetooth и два порта USB Type-C. Правда, стоимость «кусается». Она составляет 871 доллар без учёта налогов (более 56 тысяч рублей). Хотя и дешевле, чем топовые iPhone, но всё равно дорого.
Сроки появления Cosmo в России не уточняются.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Cosmopolitan
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