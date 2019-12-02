Коммуникатор Cosmo вышел в продажу

Лондонская компания Planet Computers вывела на рынок свой гибрид смартфона и карманного компьютера Cosmo. Новинка вдохновлена КПК и коммуникаторами старой школы, таким как Psion. За время сбора денег на краудфандинге новинка заработала более 2 миллионов долларов. Идея состоит в том, чтобы возродить подобные решения на рынке.

Новинка в закрытом виде представляет собой довольно толстый смартфон, с которого можно звонить и отправлять сообщения. Для этого на фронтальной стороне есть двухдюймовый сенсорный экран.

Если же его раскрыть, то становится доступен шестидюймовый сенсорный дисплей и QWERTY-клавиатура. Внутри установлен процессор Mediatek P70, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти и камера на 24 МП.

Из других особенностей отметим подсветку клавиатуры, батарею на 4220 мА·ч, слот для карты памяти microSD, NFC, Bluetooth и два порта USB Type-C. Правда, стоимость «кусается». Она составляет 871 доллар без учёта налогов (более 56 тысяч рублей). Хотя и дешевле, чем топовые iPhone, но всё равно дорого.

Сроки появления Cosmo в России не уточняются.