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Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Минимальная цена на iPhone рекордно снизилась в России
Фото: Valentin Wolf / Globallookpress.com
В России цена на iPhone 6S снизилась до рекордного минимума. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail.
Отмечается, что данную модель гаджета с объемом памяти 32 гигабайта в точках розничной торговли можно купить за 19 995 рублей.
По данным портала, более старые модели смартфона — 6 и SE — уже не поддерживаются Apple.
В ноябре компания Apple предупредила своих клиентов о том, что владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить важное обновление под номерами 10.3.4 или 9.3.6. В корпорации объяснили, что на такой шаг пришлось пойти из-за встроенных в устройства GPS-модулей, которые могут некорректно работать из-за перезагрузки спутников глобального позиционирования.
Продажи iPhone 6S в России начались в октябре 2015 года. Модель гаджета с памятью 16 гигабайт стоила 56,9 тысячи рублей, смартфон с 64 гигабайтами — 65,9 тысячи рублей, а модель с самым большим объемом памяти — 128 гигабайт — 74,9 тысячи рублей.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Apple
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