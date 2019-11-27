Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране
РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране
Оружие
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Политика
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Армия
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону
Армия

Создан компьютер для апокалипсиса 

Ferra.ru + ещё 1 27 ноября 2019
Создан компьютер для апокалипсиса
Фото: Ferra.ru
Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) показал компьютер на базе Raspberry Pi, который можно будет использовать в случае апокалипсиса.
Компьютер Raspberry Pi Recovery Kit состоит из семидюймового сенсорного экрана, батареи, клавиатуры и коммутатора Netgear. Вся электроника находится внутри влагоустойчивого корпуса для камеры Pelican. При создании компьютера энтузиасту пришлось печатать некоторые детали на 3D-принтере.
Дошер считает, что скорее всего люди после апокалипсиса будут заняты поиском еды, воды и убежища. Однако кому-нибудь компьютер и может оказаться полезным. В любом случае Raspberry Pi Recovery Kit пока соотносится с постапокалиптическим миром только с точки зрения дизайна.
Для компьютера также создан специальный «чехол», который представляет собой картонную коробку, изнутри покрытую медной фольгой. Она должна защитить устройство от электромагнитных импульсов, способных вывести его из строя.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Ferra.ru: последние новости
Названы самые провальные по продажам в России бренды смартфонов Названы самые провальные по продажам в России бренды смартфонов Объявлены российские цены нового доступного смартфона Motorola с хорошей камерой Объявлены российские цены нового доступного смартфона Motorola с хорошей камерой Названы лучшие смартфоны для селфи 2019 года Названы лучшие смартфоны для селфи 2019 года
Комментарии 
Теги:
Гаджеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране
РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране 8
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы 470
Опубликовано видео пуска «Тополя»
Опубликовано видео пуска «Тополя» 13
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону 170
Страна разочарована: О ситуации Зеленского
Страна разочарована: О ситуации Зеленского 6
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение