Радуют глаз. Как на смартфон сделать хорошее фото ночью

Радуют глаз. Можно ли на смартфон сделать хорошее фото ночью

Москву начинают украшать к Новому году километрами светящихся гирлянд, миллионами лампочек, тысячами фонариков и каким-то невообразимым количеством светящихся арок, ярких фигур и игрушек. Разумеется, чтобы увидеть все это в полной красоте, нужно гулять по городу в вечернее время, а чтобы еще и запечатлеть — обзавестись хорошей камерой. Сейчас для этого хватит и смартфона. «Лента.ру» попросила фотографа Павла Ткачука протестировать новый Huawei Mate 30 Pro и рассказать о лучших местах для съемки ночного города.

Красная площадь

Разумеется, начинать нужно с самого центра столицы, где будут располагаться главная елка страны и множество ярких инсталляций. К тому же здесь развернутся новогодняя ярмарка и каток, а ГУМ по традиции полностью завесят гирляндами. На Манежной площади уже установили живую ель высотой 20 метров и скоро ее начнут украшать тремя километрами гирлянд и тремя с половиной тысячами игрушек.

На Красной площади достаточно света: можно даже не включать ночной режим на Huawei Mate 30 Pro. Телефон отлично справляется с фокусировкой и передачей цветов в обычном режиме. «Чтобы активировать камеру, достаточно кликнуть соответствующий значок на экране блокировки. Смартфон сам определяет сюжет и выставляет настройки фото. Все происходит мгновенно», — добавляет Павел.

Lenta.ru

ГУМ и Никольская улица

Перемещаясь дальше, можно пройтись по местам рядом с Красной площадью. В первую очередь зайти в ГУМ, где много ярких витрин и тематических выставок. В этом году главный универмаг украсят в космическом стиле: на линиях появятся спутники, ракеты, планеты, а на елку повесят игрушки в виде звезд и космонавтов в скафандрах. На катке возле ГУМа в этом году увидим персонажей программы «Спокойной ночи, малыши!», которой исполнилось 55 лет. Чтобы уместить всю эту красоту в кадре, понадобится включить сверхширокоугольную камеру Huawei Mate 30 Pro. Кстати, ночные фото с широким углом стали получаться по-настоящему четкими — качество такое же высокое, как в обычном режиме.

Из главного универмага можно выйти на Никольскую — самую сверкающую пешеходную улицу Москвы. Здесь особенно впечатляет великолепное «звездное небо» — иллюминация из миллионов светодиодов, проходящая от начала и до конца улицы. «Широкоугольный объектив очень выручает там, где историческое здание можно сфотографировать, только находясь рядом с ним», — делится впечатлениями фотограф.

Lenta.ru

«Москва-Сити»

Деловой район «Москва-Сити» особенно выделяется на фоне исторического центра города. Вместо украшенных гирляндами зданий из кирпича здесь находятся высотки из стекла и стали, которые видно из любого конца города. Ходить между этими зданиями смысла мало, куда интереснее найти необычный ракурс для съемки с расстояния, чтобы в кадре уместились все небоскребы комплекса. С возможностями Mate 30 Pro это можно сделать даже с Воробьевых гор, где благодаря широкому углу можно уместить в кадре еще и стадион «Лужники», а с пятикратным зумом оттуда же можно снять все мелкие детали. Кстати, ночной режим здесь работает со всеми камерами, а не только с основной.

«Искусственный интеллект в режиме ночной съемки делает яркую и качественную картинку. Он сам настраивает цветность, делая фото более реалистичными. К тому же для хорошего кадра не нужен штатив: Huawei Mate 30 Pro умеет стабилизировать изображение, выдавая лучший результат».

Lenta.ru

Просто гулять

«На морозе смартфон ведет себя очень достойно. За несколько часов, проведенных на улице, он ни разу не подвел, и у него явно было больше сил гулять по городу, чем у меня», — заключает Ткачук.

В Москве немало мест, где интересно фотографировать в сумерках. Самые доступные варианты — это парки и небольшие улочки рядом с центром города. Стоит просто заглянуть в переулок у Патриарших прудов, чтобы найти необычную локацию или уголок с причудливым светом. Новый флагман Huawei еще лучше распознает объекты и людей в кадре, автоматически переключаясь с одного сюжета на другой для красочных снимков с высокой детализацией.

Lenta.ru

Что еще умеет Huawei Mate 30 Pro

Основная камера Huawei Mate 30 Pro состоит из четырех модулей и имеет разрешение 40 мегапикселей, которое она полностью отрабатывает как в дневное, так и в ночное время, выдавая качественные фото и видео. Кстати, ролики действительно выходят с заявленной кинематографичностью. Во-первых, они получаются четкими (особенно если выбрать в настройках формат 4K). Во-вторых, картинка плавная: не скачет и не дергается. В-третьих, можно поупражняться в съемке со спецэффектами: замедленной или покадровой, чтобы зафиксировать какое-то явление или процесс в динамике.

Объектив для измерения глубины резкости позволяет снимать качественные портреты с размытым фоном, телеобъектив на 8 мегапикселей обеспечивает трехкратный оптический зум (без потери качества), пятикратный гибридный либо 30-кратный цифровой.

Фронтальная камера Huawei Mate 30 Pro имеет разрешение 32 мегапикселя и также может делать портретные снимки с эффектом боке.

Помимо того, что новый флагман Huawei открывает широкие возможности для фото и видеосъемки, это еще и очень красивый смартфон с дизайном бизнес-класса. Экран с закругленными гранями дает ощущение бесконечности: он очень большой (диагональ 6,53 дюйма) и четкий (разрешение 2400х1176 пикселей). Блок из четырех камер на задней панели вписан в гало, которое отражает свет, — оригинальное решение. Что важно, батарея емкостью 4,5 тысячи миллиампер-часов в паре с энергоэффективным процессором Kirin 990 позволяют наслаждаться как съемкой, так и просмотром фотографий, видео, выполнением других задач несколько дней без подзарядки.

В России уже прошла первая волна предзаказов на Huawei Mate 30 Pro, и она завершилась раньше срока. Так, на все 300 телефонов из первой партии, которые предлагали со скидкой 30 тысяч рублей, оформили предзаказ за первые сутки, а общее число зарегистрировавшихся участников составило шесть тысяч человек. С 6 декабря смартфон поступит в продажу в фирменные магазины Huawei.