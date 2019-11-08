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Deutsche Wirtschafts Nachrichten: «волна патриотизма» — китайцы повально отказываются от айфонов 

RT на русском 1 час назад
Почему китайцы повально отказываются от айфонов
Фото: Reuters
Китай захлестнула волна патриотизма, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На фоне торговой войны с США жители Поднебесной всё чаще покупают не американские, а отечественные бренды. Сильнее всего от бойкота пострадал производитель айфонов Apple, отмечает издание.
Торговую войну между США и Китаем уже давно ведут не только правительства этих стран, но и рядовые граждане, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Китайский потребитель отдаёт предпочтение отечественной продукции, о чём свидетельствуют данные по продажам в стране смартфонов.
По сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2019-го местный производитель Huawei увеличил свой оборот на 66%. Эксперты связывают это с «волной патриотизма», которая накрыла Поднебесную. В знак протеста против агрессивной кампании, которую Вашингтон проводит в отношении китайского производителя, граждане страны покупают его продукцию, а конкурента Apple просто игнорируют.
Уже во втором квартале 2019-го, когда торговая война начала только разгораться, оборот Huawei вырос на 31%. Американский президент Дональд Трамп не только ввёл пошлины, но и принял санкции в отношении отдельных китайских предприятий, запретив им вести дела в США. Жителей Поднебесной это рассердило — в чём не последнюю роль сыграли и местные государственные СМИ — и они начали обходить стороной американскую продукцию.
Сильнее всего из-за бойкота товаров из США пострадал производитель айфонов Apple, продолжает издание. Во втором квартале 2019 года объём продаж американской компании сократился на 14%, а в третьем — ещё на 28%. В результате в течение 12 месяцев Huawei смог увеличить свою долю на китайском рынке с 24,9% до 42,4%. Доля же Apple за год сократилась с 7% до 5,2%.
Проблемы возникли и у американского автопроизводителя Ford. По сравнению с показателями за тот же период в прошлом году в третьем квартале 2019-го продажи упали на 30,3%. Пока что General Motors и Volkswagen лидируют на китайском автомобильном рынке. Но потребители всё реже отдают предпочтение иностранным маркам. Главным образом «из моды выходят» американские, которые раньше считались «крутыми». И, по-видимому, торговая война ещё долго продлится, так что не исключено, что Ford придётся уйти из Китая и понести огромные убытки.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника , Статьи , Дональд Трамп , General Motors , Apple , Ford , Китай , США
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