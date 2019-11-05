Запрет на продажи: все смартфоны получат российский софт

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий предустановку российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. В документе отмечается, что приложения отечественного производства являются наиболее удобными для граждан РФ , а потому законопроект избавит их от необходимости скачивать дополнительные программы.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому на «технически сложные товары» будут предустанавливать российское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

Как следует из пояснительной записки, российские приложения для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV, являются более привлекательными для граждан РФ в виду своей специализированной ориентированности на русскоязычного пользователя. В связи с этим российские программы, установленные на устройства, повышают их ценность для потребителей.

Если законопроект будет принят, то гаджеты, продаваемые на российском рынке, получат отечественное программное обеспечение, из-за чего у покупателей пропадет необходимость дополнительно устанавливать те приложения, которыми они часто пользуются.

Кроме того, новый закон поможет защитить интересы российских производителей софта, дав им преимущество перед международными корпорациями.

Сообщается, что правительство РФ определит перечень устройств и ПО, подпадающих под новый закон. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Как заявил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян , возможность недискриминационного доступа важна не только для конкретной страны, но и для развития интернет-индустрии в целом.

«На самом деле не всегда большие транснациональные компании могут изобретать новые продукты так же перспективно и быстро, как это делают тысячи локальных компаний по всему миру.

Конкуренция — это самое хорошее, что может быть для конечного потребителя и поэтому, я считаю, это позитивный момент, то есть, я считаю, что таким образом у тех компаний, которые не работают по всему миру, а работают в какой-то одной стране, у них появляется шанс конкурировать с мировыми гигантами», — заявил Габриелян.

«Как мы ранее отмечали, важно, чтобы технические детали любого нового регулирования были тщательно проработаны. В первую очередь не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса»

Первая версия этого законопроекта была предложена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в начале 2019 года. Документ был подготовлен в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018–2020 годы. Как заявили в ведомстве, подобные меры нужны для того, чтобы обеспечить у российских IT-компаний были равные возможности с зарубежными гигантами.

В июле появилась информация о том, что ФАС доработала законопроект и смягчила требования к предустановке отечественного программного обеспечения. По словам заместителя руководителя антимонопольной службы РФ Анатолия Голомолзина, «порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств».

Сообщается, что речь идет о предустановке таких программ, как поисковые системы, антивирусы, карты, мессенджеры, социальные сети и др.

В январе текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное проблемам развития отечественного программного обеспечения. По его словам, Россия «довольно неплохо справляется» с импортозамещением во многих отраслях, так что подобную задачу следует решить и в сфере информационных технологий.

«При этом хочу обратить внимание еще на один момент, чтобы мои слова не были истолкованы слишком плоско. Отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны, это очевидно.

И то, что мы создаем альтернативу иностранным продуктам, вовсе не означает, что мы собираемся встать здесь на путь самоизоляции.