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Samsung начала производство продолжения недорого Galaxy A50 

Ferra.ru 1 час назад
Samsung начала производство недорого Galaxy A50
Фото: Ferra.ru
Анонсированный в начале года Samsung Galaxy A50 получился по-настоящему народным устройством. Не в последнюю очередь это связано с тем, что компании удалось создать смартфон, который был достаточно напичкан различными новыми технологиями, но при этом не стоил как «крыло от боинга». По всей видимости, успех настолько вскружил голову корейскому гиганту, что он не стал дожидаться 2020 года и начал производство нового поколения в уже популярной линейке смартфонов.
Так, если Samsung Galaxy A50 был показан лишь в конце февраля этого года, то Galaxy A51 уже начал производится силами корейской компании. По крайней мере об этом говорят утечки, основанные на словах авторитетных интернет-инсайдеров. Также, судя по их словам, производство началось на территории Индии, что позволяет предположить, что и анонс новинки также состоится в Индии.
Напомним, что более ранние утечки говорили о том, что Galaxy A51 вряд ли будет сильно отличаться по производительности от предшественника, так как в устройстве установлен процессор Exynos 9611. Вполне вероятно, что Samsung в новине решит сделать акцент на чем-то другом и чем черт не шутит — вдруг устройство удивит нас какими-то программными особенностями.
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Теги:
Гаджеты , Наука и техника
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