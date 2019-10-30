Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона. Потенциальное устройство может получить отличный от Galaxy Fold форм-фактор.

Этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только легко помещается в вашем кармане, но и меняет способ использования телефона. Идея, лежащая в основе этой концепции, заключается в том, чтобы взять технологию складных смартфонов Samsung и заставить ее «становиться более компактной» и распространяться на форм-факторы новых устройств, — объяснил руководитель исследовательской группы Samsung по разработке и дизайну Хе-сун Чон.

Разработчики не поделились характеристиками будущего смартфона, но раскрыли подробности новой версии оболочки One UI 2. Интерфейс получит доработанный дизайн, в котором вся информация отображается без отвлекающих факторов. Режим затемнения стал умнее, новая доработанная клавиатура получила, а в настройках специальных возможностей появились особые функции повышения слышимости.

Ранее News.ru рассказал, что в России стартовали продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold.