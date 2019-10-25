Продажи складного смартфона Samsung стартуют в России

Samsung Galaxy Fold начинает продаваться в России с 25 октября по цене 159 990 рублей.
Компания ожидает, что продажи нового гаджета в России станут одними из самых высоких в мире, первая партия аппаратов по предзаказу была реализована всего за два дня и Samsung организовал поставку новой партии к первому дню продаж, передаёт ТАСС.
Смартфон имеет два экрана и в разложенном состоянии может использоваться, как планшет. Модель доступна в двух цветовых решениях — чёрный и серебро. Продаваться Galaxy Fold будет в фирменных магазинах Samsung и в сети «М. Видео-Эльдорадо».
Как писал News.ru ранее, Apple и Google седьмой год подряд признаются самыми дорогими брендами в мире. Об этом стало известно исходя из последних данных ежегодного исследования Interbrand Corp. Указанные компании сохранили за собой звания самых дорогих в мире, однако их цена не осталась стоять на месте. За последний год стоимость бренда Apple повысилась на 9%, а Google — на 8%.