Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold стартуют в России 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Продажи складного смартфона Samsung стартуют в России
Фото: Stefan Boness/Ipon, via www.imag
Samsung Galaxy Fold начинает продаваться в России с 25 октября по цене 159 990 рублей.
Компания ожидает, что продажи нового гаджета в России станут одними из самых высоких в мире, первая партия аппаратов по предзаказу была реализована всего за два дня и Samsung организовал поставку новой партии к первому дню продаж, передаёт ТАСС.
Смартфон имеет два экрана и в разложенном состоянии может использоваться, как планшет. Модель доступна в двух цветовых решениях — чёрный и серебро. Продаваться Galaxy Fold будет в фирменных магазинах Samsung и в сети «М. Видео-Эльдорадо».
Как писал News.ru ранее, Apple и Google седьмой год подряд признаются самыми дорогими брендами в мире. Об этом стало известно исходя из последних данных ежегодного исследования Interbrand Corp. Указанные компании сохранили за собой звания самых дорогих в мире, однако их цена не осталась стоять на месте. За последний год стоимость бренда Apple повысилась на 9%, а Google — на 8%.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
News.ru: последние новости
Вледельцев незарегистрированных дронов будут штрафовать Вледельцев незарегистрированных дронов будут штрафовать Новый iPhone появится в продаже в марте 2020 года Новый iPhone появится в продаже в марте 2020 года Xiaomi представила в России Mi 9 Lite Xiaomi представила в России Mi 9 Lite
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Apple , Google , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии
«Вы-то что сами делаете?»: Небензя дал отпор Германии145
«Мразь»: Соловьев ответил на угрозы депутату
«Мразь»: Соловьев ответил на угрозы депутату56
Установлен владелец трейлера с 39 телами
Установлен владелец трейлера с 39 телами12
Сотни российских полицейских прибыли в Сирию
Сотни российских полицейских прибыли в Сирию2
Названы самые нелепые заблуждения учеников о сексе
Названы самые нелепые заблуждения учеников о сексе
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть