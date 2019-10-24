Ростех представил прототип облегченного планшета

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил прототип разработанного им отечественного облегченного планшета, сообщила пресс-служба концерна. Планшет относится к классу облегченных доверенных планшетов весом до 1 кг, основными его заказчиками могут стать силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли, рассчитывает компания.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех — 2019" новую разработку — прототип отечественного планшета на базе микропроцессора Эльбрус-1С +", — говорится в сообщении.

"Представленный прототип планшета — первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, решении повседневных задач руководителей, в медицине и образовании. Также представленное изделие должно обеспечить выполнение основных функций планшетов на современном уровне там, где требуется особо высокий уровень информационной безопасности", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Автоматики" Владимира Кабанова

В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приёмник GPS/Глонасс. Концерн отмечает, что продолжает работать над совершенствованием прототипа планшета.