Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростех представил прототип облегченного планшета 

ТАСС 26 минут назад
Ростех представил прототип облегченного планшета
Фото: РИА Новости
Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил прототип разработанного им отечественного облегченного планшета, сообщила пресс-служба концерна. Планшет относится к классу облегченных доверенных планшетов весом до 1 кг, основными его заказчиками могут стать силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли, рассчитывает компания.
"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" представил на выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех — 2019" новую разработку — прототип отечественного планшета на базе микропроцессора Эльбрус-1С +", — говорится в сообщении.
"Представленный прототип планшета — первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, решении повседневных задач руководителей, в медицине и образовании. Также представленное изделие должно обеспечить выполнение основных функций планшетов на современном уровне там, где требуется особо высокий уровень информационной безопасности", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Автоматики" Владимира Кабанова.
В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приёмник GPS/Глонасс. Концерн отмечает, что продолжает работать над совершенствованием прототипа планшета.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
ТАСС: последние новости
Huawei представила экологичный энергосберегающий процессор Kunpeng 920 Huawei представила экологичный энергосберегающий процессор Kunpeng 920 Samsung Electronics принесла извинения за сбой в работе сенсора смартфонов Samsung Electronics принесла извинения за сбой в работе сенсора смартфонов Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Владимир Кабанов , Ростех
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Здание ВГТРК в Москве угрожают взорвать
Здание ВГТРК в Москве угрожают взорвать
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела14
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами1
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1132
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение