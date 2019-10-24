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Samsung представила новый флагманский чипсет 

Популярная механика 1 час назад
Samsung представила новый флагманский чипсет
Фото: Популярная механика
Компания Samsung представила новый топовый мобильный чипсет — Exynos 990. Как предполагается, он будет использован в будущем флагмане компании — Galaxy S11.
Компания Samsung представила чипсет, который, вероятно, будет использоваться в ее будущем флагманском смартфоне — Galaxy S11. Чипсет получил название Exynos 990.
Новая однокристальная платформа (SoC) Samsung выполнена по 7-нанометровому техпроцессу EUV. Чипсет включает два мощных ядра кастомных ядра, два производительных ядра ARM Cortex-A76 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55; графический процессор — ARM Mali-G77. Согласно Samsung, производительность платформы на 20 процентов выше, чем у платформы предыдущего поколения. Чипсет включает и двухъядерный нейронный процессор. Указывается, что новая платформа поддерживает память LPDDR5; помимо прочего, имеет поддержка экранов с кадровой частотой 120 Гц.
Помимо Exynos 990, Samsung презентовала 5G-модем — Exynos Modem 5123; он выполнен по тому же 7-нанометровому техпроцессу EUV. Отмечается, что данный модем может обеспечить скорость загрузки до 5,1 гигабита в секунду — в диапазонах ниже 6 ГГц, и до 7,35 гигабит в секунду — в диапазоне миллиметровых волн.
Как ожидается, Exynos 990 и Exynos Modem 5123 поступят в массовое производство до конца текущего года.
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Гаджеты , Наука и техника
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