Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роскачестве рассказали, как защитить личные данные при краже смартфона 

РИА Новости + ещё 13 39 минут назад
Как защитить личные данные при краже смартфона
Фото: РИА Новости
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Рекомендации приводятся в сообщении организации.
"Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена", — подчеркивается в сообщении.
Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют активировать возможность дистанционной блокировки смартфона, чтобы с ее помощью заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, необходимо использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным, регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы — хранить только в облачном хранилище. Серийный номер своего устройства, который содержится в настройках IMEI, надо сохранить сразу же, так как он может пригодиться в случае кражи устройства.
В случае, если телефон уже украден, нужно позвонить на свой номер с другого телефона, если ответа нет — попробовать отследить местоположение, воспользовавшись соответствующей функцией, и удаленно стереть всю информацию. Необходимо сразу заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону, а также проверить аккаунты на наличие попыток входа и закрыть все незавершенные сеансы.
Роскачество отмечает, что надо обратиться в отделение полиции по месту кражи.
"Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако, очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию", — констатируют эксперты.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Гаджеты , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае80
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания23
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве30
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку2
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1090
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение