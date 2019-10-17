Xiaomi выпустила изогнутый игровой монитор Mi Surface Display

Компания Xiaomi продолжает развивать своё игровое направление. Вендор показал изогнутый геймерский монитор Mi Surface Display 34. Как понятно из названия, он основан на 34-дюймовой матрице. Разрешение её составляет 3440 x 1440 пикселей, поддерживает частоту до 144 Гц и может похвастаться поддержкой AMD FreeSync.

Новинка выполнена на базе VA-матрицы производства Samsung. Радиус кривизны экран составляет 1500 мм. Монитор обладает 121-процентным охватом палитры sRGB. Самое интересное, что стоимость новинки довольно невысока для такого класса устройств. Она составляет примерно 353 доллара (чуть менее 22,6 тысячи рублей).

Помимо этого, китайский производитель показал 23,8-дюймовый монитор Xiaomi Mi Display с разрешением 1920 x 1080 точек. Он построен на основе матрицы ADS-IPS, выпущенной китайской компании BOE Technology. Новинка оценивается примерно в 99 долларов (порядка 6,3 тысячи рублей).

В продаже новинка появится 21 октября, но пока лишь в Китае. Сроки появления и европейская наценка пока неизвестны. При этом отметим, что в Xiaomi хотят избавиться от статуса дешёвого бренда и планируют наращивать цены.