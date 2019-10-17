Dahua представила серию камер для домашнего видеонаблюдения

Новый бренд — IMOU — презентовала компания Dahua для своих партнеров 15 октября 2019 года в Москве

Девиз нового бренда: «IMOU — живи с умом!» Как пояснил в своем выступлении Чжао Шенбо, директор Dahua Technology по развитию рынка в России и СНГ, «IMOU — это IoT-экосистема, объединяющая облачное решение, smart-устройства и интеллектуальные технологии. Идеология торговой марки демонстрирует как искусственный интеллект и передовые технологии обеспечивают безопасность дома и бизнеса».

Камеры IMOU адресованы двум категориям пользователей — для домашнего видеонаблюдения и малого и среднего бизнеса. Они предназначены для самостоятельной установки и не требуют привлечения услуг монтажников.

Совокупно линейка IMOU состоит из 11 различных модификаций камер с вариациями функциональных возможностей.

Все камеры отличает использование кодека H265, возможность непрерывной записи в течение 24 дней на встроенную карту памяти объемом 256ГБ. Качество изображения в камерах IMOU составляет от 2 до 4 мегапикселей, передача данных возможна только по WiFi (без использования POE-подключения).

Консьюмерская линейка содержит несколько видов моделей камер. Ее флагман — камеры CUE, с двусторонней аудиосвязью и функцией human detection, позволяющей отсекать неактуальные инциденты движения в кадре. PTZ-камеры Ranger PRO обеспечивают вращение объектива в больших плоскостях и не оставляют слепых зон. Камеры Ranger 2 наделены функцией smart traсking и способны выборочно следить за отдельными объектами по настройкам пользователя. Камера модели Looc имеет сертификат защиты IP65 и может работать вне дома на улице, при отрицательных температурах.

Все камеры IMOU для сегмента b2c оснащены датчиками движения и датчиками объема, в совокупности со встроенными стробоскопом и сиреной. Как заявили представители компании Dahua, устройства обеспечивают качественную функцию активного сдерживания в случае несанкционированного проникновения в помещение в отсутствие владельцев.

Некоторые модели smarthome-камер IMOU оснащены инфракрасными датчиками для работы в ночное время, с дальностью действия до 20 метров.

Из бытовых удобств гости презентации отметили простоту в установке и запуске, а также продуманность вопроса питания — в комплекте поставки с IMOU идет кабель 3-х метровой длины. Для Small&Medium Business сегмента видеонаблюдение IMOU имеет сертификат влагозащищенности (IP67). Модель Bullet Lite обеспечивает качество изображения с расширением от 2 до 4 мегапикселей и оснащена встроенным микрофоном. Модель купольной поворотной камеры Dome Lite обеспечивает качество изображения с расширением до 4 мегапикселей и оснащена объективами сразу двух типов — 2,8 мм с широким углом просмотра и 3,8 для просмотра объектов на удаленном расстоянии. Камера имеет модуль WiFi-подключения с частотой 2,4 Ггц, наличие выделенной антенны гарантирует стабильную потоковую передачу данных, заверили гостей презентации представители компании Dahua.

Одновременно с камерами компания Dahua презентовала подраздел устройств — дверные звонки с возможностью беспроводного Wi-Fi подключения. В звонки IMOU встроена функция детекции движения, а некоторые модели оснащены ИК-датчиками и ИК-фильтрами с дальностью действия до 5 метров.

Как отметили эксперты рынка видеонаблюдения, на перспективность стартапа указывает факт интеграции IMOU с облачным сервисом Ivideon. Далеко не все представленные до этого на рынке камеры в сегменте домашнего видеонаблюдения были задействаны для такой коллаборации. По мнению экспертов, камеры IMOU могут располагать более оптимальными характеристиками объема памяти качества чипсета для их интеграции с облачными сервисами.

Дистрибьюторами новой линейки видеонаблюдения под торговой маркой IMOU станут 4 компании — среди них Merlion, SmartU, Softronik и Toros. На начальном этапе срок поставки камер под заказ составит до 50 дней. В дальнейшем компания-производитель обещает сократить этот срок.