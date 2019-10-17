Task killer и другие мифы о работе смартфонов

Пять мифов о смартфонах, в которые верят многие

Сегодня практически каждый пользователь относится к смартфону, как к неотъемлемому атрибуту современной жизни. И поэтому при его покупке и использовании многие руководствуются традиционным сводом правил, который в течение многих лет переходит из уст в уста.

News.ru решил выступить в роли разрушителя мифов и объяснить, что не нужно следовать всем «надёжным» лайфхакам.

Миф №1: батарея будет повреждена, если не отключить смартфон после его полной зарядки

Пользователи могут спокойно оставить смартфон на зарядке, даже на всю ночь. Ведь не зря в названии устройства присутствует «смарт» (умный) — сейчас аппараты спроектированы таким образом, что они самостоятельно защищают себя от перезарядки.

Совершенно нормально оставить телефон на зарядке на всю ночь, это не окажет ему серьёзного вреда. Ваш телефон очень умный. Когда он полностью заряжен, он знает, когда нужно остановить подачу тока, чтобы защитить ваш телефон от перезарядки, — рассказал Шейн Броески (Shane Broesky), сооснователь компании Farbe Technik, занимающейся производством аксессуаров для зарядки.

Однако тут есть один нюанс: зарядка батареи повышает его температуру, а, следовательно, и температуру смартфона. Поэтому не стоит оставлять устройство в закрытом пространстве во время этого процесса.

Миф № 2: закрытие приложений ускорит работу смартфона и снизит потребление энергии

Почему-то принято считать, что закрытие используемых приложений или использование для этого принудительных инструментов под названием task killer ускорят работу девайса и даже увеличат время автономной работы, но это не так. На самом деле программы, работающие в фоновом режиме, просто «ставятся на паузу» (кэшируются в оперативной памяти), чтобы юзер в следующий раз мог быстрее их открыть.

При использовании task killer всё происходит прямо противоположно: производительность снижается, а потребление энергии повышается. Дело в том, что при следующем входе операционной системе приходится загружать приложение из хранилища устройства. Запуск происходит медленнее, и ресурсов тратится больше. К слову, некоторые приложения могут перезагрузиться после принудительного закрытия, что только удвоит работу.

Миф №3: чем больше ядер, тем быстрее работает смартфон

Ещё одно распространённое заблуждение, на которое потребители очень часто обращают внимание при покупке устройства. Если смартфон оснащён процессором с большим количеством ядер, то он совсем необязательно будет работать быстрее, чем аппарат с меньшим числом.

Здесь всё зависит, в первую очередь, от качества. Пользователям следует учитывать архитектуру процессора, частоту, с которой работают ядра, производителя, техпроцесс, GPU. Именно ряд этих факторов определяет скорость и производительность смартфона, а не количество ядер.

Миф №4: больше мегапикселей, лучше снимки

Другой миф, основанный на количестве. Мегапиксель — это миллион крошечных точек на изображении, и юзер логично рассуждает, что чем больше Мп, тем чётче получится фотография. Но в итоге снимок может получиться плохим просто потому, что владелец смартфона не учитывал гораздо более важные факторы. Например, диагональ матрицы (сенсора), потому что именно этот элемент отвечает за «захват» света, который играет важную роль в качестве и детализации фотографии.

Размер матрицы чрезвычайно важен. Объясним на примере вёдер (пиксели), стоящих на определенном отрезке асфальта (сенсор). Человеку нужно наполнить их как можно большим объёмом воды (света). Увеличивая размеры отведённого участка асфальта, на нём можно разместить больше вёдер, что автоматически увеличивает количество воды, что в данном случае равносильно и увеличению света.

Миф №5: заряжать смартфон нужно только фирменным проводом и адаптером

Самый противоречивый пункт, споры вокруг которого не угасают. Разумеется, намного безопаснее подключать к устройству только тот провод, что шёл в комплекте. При этом не следует ставить крест на продуктах других производителей. Опять же, как и в вышеупомянутых случаях, юзерам необходимо обращать внимание на сертификацию проводов и адаптеров, а также их производителей. Ценовой фактор также очень важен — под дешёвым товаром может скрываться китайская подделка (товары, маскирующиеся под фирменные).