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Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой 

Ferra.ru + ещё 16 14 часов назад
Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Фото: Ferra.ru
Китайский бренд Realme представил сегодня в Пекине новый флагманский смартфон — X2 Pro. Его отличительной особенностью стала скорость зарядки.
Работает аппарат на мощной однокристальной системе Snapdragon 855 Plus. В топовой комплектации оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти типа UFS 3.0. Последняя, кстати, работает на 80% быстрее, чем память предыдущего поколения.
Смартфон имеет экран с частотой обновления 90 Гц, чем не может похвастаться даже последний iPhone 11 Pro. Но для китайцев это, правда, уже давно не в новинку. Яркость дисплея достигает 1000 кд/м2. При этом энергопотребление у него снижено на 5% по сравнению с предыдущей моделью (Realme X2).
SuperAMOLED-экран у смартфона большой: диагональ составляет 6,5 дюйма. Его разрешение — Full HD+. Сканер отпечатков пальцев — подэкранный. Скорость его работы достигает 0,23 секунды.
Особенно впечатляет у смартфона быстрая зарядка. Она 50-ваттная! Технология SuperVOOC позволяет зарядить батарею до 100% всего за 35 минут. Сам аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч.
Камера у Realme X2 Pro четверная. Главный датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 имеет разрешение 64 Мп, второй — 13 Мп и телефото-объектив с трёхкратным оптическим зумом, третий — 8 Мп и ультраширокоугольную оптику, а четвёртый — 2 Мп. Это сенсор глубины. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Для селфи-съёмки поддерживает ночной режим. Камера может снимать видео с замедлением до 960 кадров в секунду. При частоте 60 кадров в секунду качество получается 4K.
Будет выпускаться в двух цветах: голубом и белом. Корпус аппарата выполнен целиком из металла и стекла. Имеет модуль NFC для бесконтактной оплаты.
Помимо стандартных версий расцветки, Realme выпустит ещё и специальные:
А вот и цены на Realme x2 Pro: — 6 ГБ + 64 ГБ — 2699 юаней ($382); — 8 ГБ + 128 ГБ — 2899 юаней ($410); — 12 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней ($467).
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