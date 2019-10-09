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«Отец Android» показал новый смартфон 

Игромания.ру + ещё 7 15 часов назад
«Отец Android» показал новый смартфон
Фото: Игромания.ру
Генеральный директор компании Essential и «отец Android» Энди Рубин поделился в твиттере фотографиями некоего устройства с сенсорным экраном, которое может быть прототипом нового смартфона Essential Phone 2 (название условное). Пока что оно называется GEM, во всяком случае так его назвал Рубин.
Рубин опубликовал серию твитов с фотографиями и видео, которые демонстрируют устройство во всей красе. Судя по ним, это больше похоже на пульт дистанционного управления, нежели на смартфон.
Новинка получила экран с узкими рамками, фронтальную камеру в левом верхнем углу, а вверху находятся кнопки навигации. Кроме того, в верхней части можно увидеть небольшую решетку динамика.
На экране расположены приложения «Календаря», «Карт», «Погоды», а также Uber. Сам Рубин называет этот прототип «радикально другим форм-фактором». Пока неясно, какая ОС будет на нём использоваться, хотя визуальные элементы схожи с Android.
На задней панели размещена одиночная камера в обрамлении, а корпус, судя по фото, доступен в четырёх цветах с зеркальным эффектом. При этом глава Essential отметил, что компания «продолжает выбирать цвета».
В компании уже подтвердили факт разработки и раннего тестирования GEM за пределами лаборатории. Новинки позиционируются как «новые девайсы, позволяющие переосмыслить ваш взгляд на мобильные устройства».
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Гаджеты , Наука и техника
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