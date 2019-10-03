В России резко подорожали подержанные смартфоны Apple и Samsung

Стремительное подорожание бывших в употреблении мобильных телефонов зафиксировано на российском рынке. Так, средняя цена устройства на сервисе бесплатных объявлений «Авито» по итогам третьего квартала текущего года выросла на 8% — до 12 346 рублей по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года показатель увеличился на 6%, сообщили РИА Новости в компании.

Чаще всего россияне интересуются покупкой смартфонов iPhone компании Apple . Средняя стоимость подержанного устройства по сравнению с прошлым годом выросла на 4,8% и составила 20 368 рублей.

На втором месте по популярности смартфоны фирмы Samsung. В среднем телефоны этой марки за год подорожали на 8,8% — до 12 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров китайский бренд Xiaomi, стоимость подержанных устройств которого за год, наоборот, снизилась на 0,6% — до 11 359 рублей.

Всего в России в третьем квартале на iPhone пришлось 52,4% всего спроса.

Ранее News.ru писал о том, что Apple полностью распродала iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зелёного и фиолетового цветов в России. Следующая партия гаджетов должна прибыть в РФ в октябре. Как рассказали в официальном интернет-магазине Apple, iPhone 11 Pro и Pro Max уже нет на складе и их отправка возможна через 2–3 недели. Причём зелёный iPhone 11 придётся ждать дольше — около месяца.