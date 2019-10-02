Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft представила смартфон с двумя экранами 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Microsoft представила смартфон с двумя экранами
Фото: Twitter
Microsoft неожиданно продемонстрировала новый смартфон Surface Duo. Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам.
Девайс получил дисплеи 5,6 дюймов каждый. В раскрытом состоянии пользователь получает «планшет» с 8,3-дюймовым экраном.
Смартфон работает под управлением Android, которая адаптируется к текущей форме. Одна из сторон крутится на 360 градусов, что позволяет юзеру самостоятельно выбрать удобное положение.
Surface Duo оснащён однокристальной системой Snapdragon 855. Об остальных характеристиках устройства пока ничего неизвестно.
Смартфон должен поступить в продажу в рождественский сезон 2020 года.
Ранее News.ru рассказал, что смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании. Обход через LZ Play не доступен, и сайт с несколькими соответствующими программами больше не работает.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
News.ru: последние новости
Лучший смартфон 2019 года выбрал Business Insider Лучший смартфон 2019 года выбрал Business Insider Изображения прототипа iPhone 2020 появились в Сети Изображения прототипа iPhone 2020 появились в Сети Новые iPhone могут получить дизайн старых моделей Новые iPhone могут получить дизайн старых моделей
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Microsoft , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского24
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление1
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»56
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара131
«Украина… Я даже не знаю, что там осталось»
«Украина… Я даже не знаю, что там осталось»209
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
В США не поняли шутку Путина
00:34
В США не поняли шутку Путина
США В мире
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
02:26
В США бомбардировщик времен Второй мировой упал на людей
Происшествия США
Заклеенные рты: Украинские журналисты провели флешмоб
01:17
Заклеенные рты: Украинские журналисты провели флешмоб
В мире
Ученые раскрыли тайну женского оргазма
03:44
Ученые раскрыли тайну женского оргазма
Наука Наука и техника
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
06:16
«Откуда вы это взяли?» Путин осадил корреспондента из США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение