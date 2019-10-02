Создатели Terminator: Resistance представили системные требования шутера

Издатель Terminator: Resistance представил системные требования шутера, созданием которого на Unreal Engine 4 занимается польская студия Teyon.

К счастью для обладателей не самого дорогого железа, разработчики не ориентируются на потребителей с мощной аппаратурой.

Минимальные требования (1080р, 60 FPS, средняя графика)

ОС — 64-битные Windows 7, 8 или 10 Процессор — Intel Core i3 4160 (3,6 ГГц) или AMD FX 8350 (4,0 ГГц)

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 560 Оперативная память — 8 гигабайт

Место на диске — 32 гигабайта.

Рекомендуемые требования (1440р, 60 FPS, ультра графика)

ОС — 64-битные Windows 7, 8 или 10 Процессор — Intel Core i5 8400 (2,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 2600 (3,4 ГГц)

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 590 Оперативная память — 8 гигабайт

Место на диске — 32 гигабайта.

Terminator: Resistance от создателей 34-балльного «Рэмбо» выйдет 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.

В ноябре выйдет Terminator: Resistance — игра по лицензии от разработчиков «Рэмбо»