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Как зарядить аккумулятор автомобиля не снимая клеммы 

Car.ru 6 часов назад
Как зарядить аккумулятор автомобиля не снимая клеммы
Фото: Car.ru
Осень уже скоро полностью вступит в свои права. А там и до зимы рукой подать. Поэтому бывалые автолюбители озаботились состоянием аккумуляторов.
Как известно, в обычном режиме для того, чтобы зарядить штатный аккумулятор, необходимо снять клеммы и перенести аккумулятор к месту проведения заряда.
Но сегодня существует реальная возможность заряжать аккумулятор, не снимая его. Правда стоит сразу отметить, что такой режим заряда допускается только для современных зарядных устройств. В них такой режим заложен конструктивно.
Поэтому все опасения автомобилистов по поводу того, что при обсуждаемом режиме заряда можно вывести из строя электронику автомобиля, абсолютно беспочвенны. "Сжечь" электронику может только ЗУ старого образца, которое выпускалось лет двадцать назад.
При этом стоит отметить, что ставить на зарядку аккумулятор стоит только при условии, что под капотом нет повышенной влажности. Т.е. в идеале режим заряда АКБ без снятия должен проходить в гараже.
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