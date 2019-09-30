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OnePlus 7T протестировали в PUBG Mobile 

Игромания.ру 7 часов назад
OnePlus 7T протестировали в PUBG Mobile
Фото: Игромания.ру
На минувшей неделе в Индии представили флагманский смартфон OnePlus 7T, который уже протестировали. Причём проверка шла не только в «синтетике», но и в играх.
В частности, тестирование проводилось в AnTuTu, где OnePlus 7T набрал 400 912 баллов. В Geekbench в рамках одноядерного и многоядерного тестирования — 3682 и 11 465 баллов соответственно. А, в 3D Mark Ice Storm Unlimited графический ускоритель Adreno 640 набрал 72 711 очков.
Но куда любопытнее стали тесты в реальных играх. В PUBG Mobile новинка показала себя весьма достойно, причём даже в затяжных игровых сессиях не было просадок производительности, а температура устройства не вышла за допустимые пределы.
Новинка уже доступна в Индии за 535 долларов (34,5 тысячи рублей). В США она будет стоить от 599 долларов (почти 38,7 тысячи). Российские цены не уточняются. А спецификации OnePlus 7T выглядят так:
Дисплей: 6,55 дюйма, Fluid AMOLED, 2400х1080 пикселей, частота обновления 90 Гц, HDR10+, яркость 1000 нит;
Чипсет: Snapdragon 855 Plus, графика Adreno 640;
ОЗУ: 8 ГБ;
Накопитель: 128/256 ГБ, UFS 3.0;
Основная камера: 48 МП (f/1.6, OIS + EIS) + 12 МП (f/2.2, 2х оптический зум) + 16 МП (f/2.2, угол обзора 117°);
Фронтальная камера: 16 МП, f/2.0, EIS;
Аккумулятор: 3800 мАч, быстрая зарядка WARP Charge 30T (на 23% быстрее, чем в OnePlus 7 Pro)
Система безопасности: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лиц;
Аудио: стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos;
ОС: OxygenOS на базе Android 10.
Видео теста можно посмотреть ниже:
А так выглядят результаты температурных замеров:
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Гаджеты , Google , Индия
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