Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали лучшие в мире смартфоны 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Китайский OnePlus 7T возглавил рейтинг 20 лучших моделей смартфонов, которые можно приобрести в 2019 году. Список опубликован на сайте издания Business Insider.
Как отмечают эксперты, у OnePlus 7T лучшая производительность среди Android-устройств в 2019 году. Кроме того, среди преимуществ смартфона выделяют высоко оптимизированную операционную систему и качественную камеру с тремя объективами.
На втором месте рейтинга расположился iPhone 11. Аналитики выделяют производительный чип A13, интуитивную систему IOS и относительно невысокую цену смартфона.
На третьем месте ещё одна модель китайской компании OnePlus 7 Pro.
В рейтинг попали несколько моделей Samsung, в частности Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, Note 10 Plus, Note 10.
Компания Apple также представлена рядом моделей: iPhone 11, 11 PRO, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus.
В феврале лучшим смартфоном был признан OnePlus 6T.
RT на русском: последние новости
Зачем Huawei создаёт собственную экосистему для пользователей Зачем Huawei создаёт собственную экосистему для пользователей Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Спутник заснял авианосец США в окружении кораблей Китая Спутник заснял авианосец США в окружении кораблей Китая
Комментарии1
Гаджеты , Видео , Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Зеленского требуют раскрыть разговор с Путиным
От Зеленского требуют раскрыть разговор с Путиным1
Названо главное современное оружие
Названо главное современное оружие
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей37
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму9
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
«Украина в начале скандала с Европой»
05:11
«Украина в начале скандала с Европой»
В мире Украина
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
00:57
ЧП с МИГ-29: Словакия отказывается от истребителей
Армия Происшествия
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
04:43
Ради детей: Лондон хочет отправить спецназ в Сирию
Армия В мире
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
00:45
Аборт или выкидыш? Волочкова меняет версии
Шоу-бизнес
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
00:26
«Россия устранила лидера ДНР Захарченко»
В мире Украина
Волочкова показала себя в постели с любимым
00:45
Волочкова показала себя в постели с любимым
Шоу-бизнес
«Русским ментом стал». Россияне высмеяли Шварценеггера
00:51
«Русским ментом стал». Россияне высмеяли Шварценеггера
Общество Шоу-бизнес
«Разогнал»: Соловьев искал бесов в Екатеринбурге
00:28
«Разогнал»: Соловьев искал бесов в Екатеринбурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение