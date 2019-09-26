Шлем Oculus Quest VR сможет распознавать движения рук

Шлем Oculus Quest VR в 2020 году научится распознавать движения рук

Похоже, что компания Facebook всерьёз намерена стать «локомотивом» будущего рынка мирового VR-контента. Сначала там заявили, что собираются создать глобальную 3D-карту для виртуальной и дополненной реальности. Теперь же Марк Цукерберг подтвердил, что скоро контроллеры Oculus Touch и им подобные уйдут в прошлое.

Сообщается, что в шлемах Oculus Quest VR появится система для отслеживания движений рук, потому никакие внешние датчики, сенсоры и прочие устройства больше не понадобятся. Программную часть добавят в SDK уже в 2020-м. Это позволит интегрировать систему трекинга в приложения и игры.

Система полагается на монохромные камеры и машинное зрение, которое будет отслеживать жесты. Недостаток у новинки только один — отсутствие тактильной обратной связи. Но, возможно, в будущем добавят и это, хотя пока неясно, каким способом.

Судя по описанию, система похожа на Kinect для консоли Xbox 360. Правда, там использовались инфракрасные камеры, которые «смотрели» на пользователя. Схожим образом функционирует и бесконтактная система Project Soli в Pixel 4/4 XL. Правда, там вместо камер используется миниатюрный радар.