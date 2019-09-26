Рабы системы: Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?

После выхода каждого нового iPhone начинаются разговоры о превосходстве и отставании телефона от конкурентов, об отсутствии идей и крахе Apple . Впрочем, подобные рассуждения не прекращаются никогда, а количество фанатов компании не уменьшается. Так и в этом году: вроде бы iPhone никогда не был дешевым удовольствием, люди до сих пор удивляются ценообразованию компании, а количество предзаказов растет год от года. «Лента.ру» рассказывает, почему Apple просит такие деньги за свои телефоны и когда нужно менять старый iPhone на новый.

Споры о характеристиках — логичная реакция на новинку, тем более на таком бурно развивающемся рынке, ведь как еще понять, на что нужно обратить внимание, а на что нет. Правда, они оторваны от реальности. Обычный человек привязан к экосистеме, и если у него уже есть iPhone, то единственное понятное для него сравнение — с его собственным телефоном. А если взять пять устройств за 70-100 тысяч рублей и начать тыкать в них пальцами, объясняя, чем один черный прямоугольник лучше другого, он сможет лишь устраивать споры в интернете, ссылаясь на эти сравнения.

Сейчас многие ходят со старыми iPhone, которые либо уже не получают обновлений системы, либо iOS 13 стал для них последним. А это верный признак того, что стоит обновляться, из чего складывается вопрос, стоит ли брать новый iPhone или взять прошлогодний, который стал дешевле, а может, вообще уйти на Android. Заинтересованность в новых устройствах растет в том числе и потому, что настала пора покупать что-то новое.

Эй, толстый!

В этом году не случилось редизайна, и новый iPhone — почти точная копия прошлых двух. «Монобровь» в верхней части экрана осталась прежних размеров, а все остальное, вплоть до вырезов на стальной рамке под пластиковые вставки, остались теми же. Отличается лишь задняя крышка. Во-первых, блок камер теперь занимает огромную площадь, что моментально бросается в глаза. Во-вторых, стекло сделали матовым (рамка из стали — все такая же глянцевая), а яблоко перенесли в центр. Надпись iPhone с корпуса вообще убрали. Вся задняя крышка, включая «островок» с камерами, сделана из цельного куска стекла. По поводу дизайна сейчас много споров, но если не судить субъективно о красоте, то своей задачи дизайнеры Apple добились: iPhone 11 Pro можно без проблем отличить от любого другого смартфона на рынке.

В Apple уверяют, что сделали стекло еще прочнее, и, судя по первым краш-тестам, оно реально способно пережить падение на бетон или плитку с высоты в метр-полтора. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68, и телефон можно погружать на глубину до четырех метров на 30 минут.

Отдельно стоит упомянуть об увеличении веса и толщины. С 11 Pro изменения не особенно заметны — он стал толще всего на 0,5 миллиметра и тяжелее на 11 граммов. А вот Pro Max весит целых 226 граммов (прошлый весил чуть больше 200), а в толщину он почти такой же, как Xr: 8,1 миллиметра у 11 Pro Max и 8,3 у Xr.

Самым главным потрясением стал новый темно-зеленый цвет корпуса. Причем под ярким светом он реально болотный, а под углами становится темно-серым и почти черным. Выглядит интересно, хотя этот телефон все равно постоянно в чехле, так что роли это не играет. Выходом могла бы стать покупка прозрачного чехла (которые Apple начала выпускать и для 11 Pro), но он стоит больше трех тысяч рублей и убивает всю красоту матового стекла.

Лучший во всем

По части характеристик тут тоже все укладывается в одну фразу: у iPhone 11 Pro Max лучший на рынке экран, лучший процессор и самая живучая батарея в истории Apple. Специалисты DisplayMate подробно рассказали об экране iPhone, кратко можно обозначить пару пунктов: яркость при обычном использовании составляет около 800 нит, и при просмотре HDR-контент достигает 1290 (у iPhone Xs Max — 725 нит, у Xr — 625, у Galaxy Note 10+ — 778 и 1308 в пике). Контрастность увеличилась до 2 000 000:1, когда как у iPhone Xs 1 000 000:1, а у Xr — 1400:1. Те же эксперты, недавно признав экран Galaxy Note 10 лучшим на рынке, передали это звание iPhone 11 Pro за «значительно лучшую производительность дисплея, чем у других конкурирующих смартфонов». Но вот частота обновления экрана составляет все те же 60 герц, и когда Apple перейдет хотя бы на 90, как у OnePlus 7 Pro, — непонятно.

Шестиядерный процессор Apple A13 Bionic набирает в тестах производительности высшие баллы, хотя и прошлогодний A12 спокойно обходил ныне актуальный Snapdragon 855. Единственное, где важен этот прирост, — работа с дополненной реальностью и обработка изображения с камеры, а с обычными играми и приложениями телефоны справляются уже много лет. Более примечательно, что он стал на 30 процентов энергоэффективнее. Но здесь нет поддержки 5G, что сейчас неважно, но через несколько лет, после нормального запуска сетей пятого поколения, это может стать решающим фактором для покупки другого телефона.

Однако то, как в Apple улучшили автономность, выше всяких похвал. Это как раз обратная сторона того факта, что телефоны стали толще и тяжелее. Если не углубляться в сложные схемы и объяснение автономности через часы воспроизведения видео и телефонные разговоры, то ситуация такая: iPhone 11 Pro Max стал самым долгоживущим iPhone в истории, а следом идут iPhone 11 Pro, 11, Xr и все остальные.

Даже при плотном использовании с 7 часов утра до 12 ночи, при постоянном обновлении мессенджеров и соцсетей, запуске игр и использовании фотокамеры, к концу дня не удавалось высадить 11 Pro Max ниже 30 процентов заряда. Обычно при пяти часах использования телефона с включенным экраном к вечеру оставалось больше 40 процентов. Судя по тестам автономной работы, сейчас 11 Pro Max — самый «живучий» флагман на рынке.

Трипофобия не порок

Забавно, что большинство гаджетов с окончанием Pro никакого отношения к профессионалам не имеют и для каких-то узкоспециализированных задач не приспособлены. В Apple пытаются оправдать такое название смартфона новой системой камер. Дело в том, что компания долго была в позиции догоняющей, и пока в Google упражнялись в вычислительной фотографии и обгоняли конкурентов на годы вперед, в Apple никак не могли побороть мелкие косяки вроде желтизны снимков.

Теперь основных камеры три: стандартная с широким углом обзора с фокусным расстоянием 26 миллиметров, сверхширокоугольная с фокусным 13 миллиметров и телевик с 52 миллиметрами. Если считать за стандарт фокусное расстояние 26 миллиметров, то сверхширик дает двукратное отдаление, а телевик — двукратное приближение. Все три камеры имеют разрешение 12 мегапикселей и могут записывать видео в 4К с частотой кадров 60 fps. Вот только оптическая стабилизация есть только на основной и телекамерах, поэтому использовать iPhone 11 Pro как GoPro не выйдет. Еще у сверхширика диафрагма f/2.4 (когда у основной камеры f/1.8, а у зум-объектива f/2.0), при плохом освещении появляются шумы и падает качество снимков, нет поддержки ночного режима съемки, нет автофокуса, и он не может сфокусироваться на близко стоящих объектах. И, как и все широкоугольные камеры, он «мажет» края снимка, добавляет виньетку и бочкообразный эффект

Наконец Apple добавила ночной режим съемки. Это смесь съемки на длинной выдержке и HDR: перед запуском указывается, сколько времени нужно держать телефон неподвижно, после чего делается несколько фотографий и из них складывается итоговый кадр. Причем отдельной вкладки типа «Ночь» здесь нет, и система сама определяет, когда нужно включать этот режим съемки. Более того, если телефон определяет, что он находится на штативе, то ставит выдержку еще дольше, вплоть до 30 секунд.

Причем в ночном режиме система не просто выкручивает яркость, превращая ночь в день, а пытается выделить акценты и сымитировать работу внешнего источника света. Если пытаться снять человека или какой-то объект в темноте, то он будет аккуратно подсвечен, а фон останется темным, чтобы не разрушать атмосферу. Но никакой магии тут нет, поэтому нельзя направить камеру на абсолютно темное помещение и получить детальный снимок, да и при совсем плохих условиях на кадрах будут видны шумы.

Благодаря добавлению сверхширокоугольной камеры, iPhone теперь может снимать портреты без приближения. Раньше при съемке портретов глубина пространства просчитывалась с основного и телеобъективов, из-за чего итоговый снимок выходил с двукратным приближением. Теперь в качестве опорной камеры может выступать широкоугольная, поэтому снимки с размытием делаются на основную. Но людей лучше фотографировать по старинке, потому что при использовании основной камеры слишком сильно искажаются пропорции лица.

Использовать все три камеры лишь для приближения и отдаления объектов — не лучшая идея. Каждый модуль можно по-разному раскрыть, и предназначены они для разных целей. Так, на телевик лучше снимать портреты, сверхширик идеально подходит для съемки архитектуры, а обычный сенсор — для всего остального.

В плане видео iPhone, как всегда, на высоте, только теперь добавили поддержку съемки в 4К при 60 кадрах в секунду на всех четырех камерах (в том числе и на фронтальной), возможность записывать видео со всех четырех камер, а также переключаться между ними во время съемки ролика.

Ну, и фронтальная камера наконец обновилась. Теперь это не старый 8-мегапиксельный сенсор с низким разрешением, а широкоугольная матрица на 12 мегапикселей. В принципе, тут меньше всего потрясений: она умеет переключаться между обычным и широким углом обзора, а также записывать замедленные селфи (Slofie, как их назвали в Apple).

На данный момент у iPhone 11 Pro Max одна из лучших камер на рынке. Она способна на равных конкурировать с Pixel, что раньше было сложно представить. Но все равно это пока не идеал, потому что порой софт подводит: то не так баланс белого установит (да, фотографии снова желтят!), то при съемке ночью сделает какую-то шумную кашу, то снимки с двукратным приближением начнет делать на основной объектив, а не на телевик. Да и сверхширокоугольная камера пока слишком слабая — ночью на нее снимать сложно, видео писать с нее — тоже не вариант. К тому же при дневной съемке отличить Xs от 11 Pro нереально, поэтому прошлое поколение рано списывать со счетов.

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Обычно каждый подобный материал заканчивается рассуждениями о возможностях смартфона, его цене, целевой аудитории и о том, стоит ли его покупать. В случае с iPhone 11 Pro и Pro Max, которые стоят каких-то невероятных денег (от 90 до 130 тысяч рублей), это делать трудно. Это имиджевый телефон, владельцам которого плевать на объем оперативной памяти, количество выполняемых операций в секунду, значение контрастности дисплея и остальные технические детали. Важно лишь то, что он долго работает и круто снимает при любых условиях. Впрочем, зачастую люди, готовые отдать за телефон больше 100 тысяч рублей, либо большие фанаты бренда, либо просто хотят самый-самый телефон неважно за какие деньги.

У Apple другая задача: удержать старых пользователей и заставить их обновиться на новое поколение, чтобы они имели доступ к новым сервисам компании типа Apple TV+ и Apple Arcade. И для них компания выпустила iPhone 11, который умеет почти то же самое, но стоит 60 тысяч. Да и iPhone Xr, ставший спасением для компании, по-прежнему выпускают и сделали еще дешевле. А вот переходить с Xr, Xs и даже X и 8 на новые пока рано — прошло слишком мало времени для каких-то кардинальных изменений между новыми и старыми телефонами.