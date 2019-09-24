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Facebook купила разработку, которая позволяет управлять компьютером силой мысли 

Ferra.ru + ещё 10 13 часов назад
Facebook купила разработку, которая позволяет управлять компьютером силой мысли
Фото: Ferra.ru
Bloomberg сообщает, что компания Facebook приобрела стартап CTRL-Labs. Известно, что данный стартап занимается созданием программного обеспечение, которое позволяет пользователям управлять компьютером с помощью силы мысли.
По словам вице-президента Facebook Эндрю Босуорта разработка, которая способна преобразовать мозговые импульсы в работу с компьютером выглядит как браслет, считывающий сигналы мозга. Сообщается, что технология способна расшифровывать сигналы мозга и переводить их в цифровой вид. С помощью браслета пользователи могут напечатать текст на компьютере без рук, достаточно лишь постучать пальцами по поверхности стола, симулируя процесс печатания.
”Мы надеемся создать такую технологию в масштабе и быстрее внедрить ее в потребительские товары”, — сообщил глава Facebook Босуорт. Сумма данной сделки составила от 500 млн долларов до 1 млрд долларов.
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