Двухэкранный смартфон Nubia Z20 покажут 14 октября

На сегодняшний день трендом для производителей смартфонов является попытка скрыть фронтальные камеры под экраном или сделать их выдвижными. Nubia использует другой подход и готовится выпустить ещё один двухэкранный смартфон. Модель называется Z20, и она оснащена только основной камерой. Впрочем, этого вполне хватает.

Новинка располагает изогнутым дисплеем на 6,42 дюйма с разрешением FHD+ и вторичным на 5,1-дюйма. Подобная конфигурация была показана в Nubia X, который представили в конце прошого года.

Смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, а также имеет батарею ёмкостью в 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Основная камера включает в себя модули на 48 МП, 16 МП и 8 МП. Заявлен трёхкратный оптический зум, 30-кратный цифровой, оптическая же стабилизация, поддержка съёмки 8K-видео и HDR10, а также улучшенный ночной режим съёмки.

Обещаны цвета twilight blue, diamond black, металлический каркас корпуса и стекло Corning Gorilla Glass. В США и Канаде новинка появится уже 14 октября. О сроках начала продаж за пределами этих стран пока ничего не сообщается, равно как и цена новинки.