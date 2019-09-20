Новые iPhone перепродают с наценкой

Новые iPhone начали перепродавать на вторичном рынке с наценкой

Новые iPhone, официальные продажи которых стартовали в России в пятницу в салонах сразу нескольких ритейлеров, уже начали предлагать на сервисах бесплатных объявлений с наценкой, сообщили РИА Новости в пресс-службах Avito и "Юлы".

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Цена на iPhone 11 составляет от 60 тысяч рублей, iPhone Pro — от 90 тысяч рублей, iPhone Pro Max — от 100 тысяч рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб — обойдется в 132 тысячи рублей.

Ритейлеры ранее сообщали о высоком, порой — кратном росте спроса на новинки уже на стадии предзаказа, повышенный интерес к ним показали и первые часы продаж. Например, в сети re:Store самые популярные модели уже есть не везде, а на Ozone первая партия новинок была раскуплена за четыре часа. Предприимчивые россияне, успевшие приобрести новинки, начали перепродавать их с наценкой.

"Сразу же после старта официальных продаж iPhone 11 смартфоны начали перепродавать на "Юле". В среднем новые смартфоны пользователи продают на 13% дороже оригинальной цены. Причем перепродают iPhone 11 не только из российских, но и из зарубежных магазинов. Чаще всего продавцы предлагают iPhone из США, Германии и Австралии", — рассказали в пресс-службе "Юлы".

На Avito также появились первые объявления о продаже новых iPhone, купленных в официальных магазинах. "Так, в 11 утра житель столицы выставил на продажу iPhone 11 Pro Max с оперативной памятью 256 Гб в новой расцветке Midnight Green за 250 тысяч рублей (официальная цена на сайте Apple — 113,99 тысячи рублей — ред.)", — рассказали в Avito.

На "Юле" больше всего переплатить придется за iPhone 11 с объемом памяти 128 ГБ — наценка на эту модель в среднем составляет 38%. Меньше всего добавляют продавцы к стоимости самой дорогой модели в линейке — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 ГБ. Такой смартфон на "Юле" продают в среднем всего на 2,1% дороже оригинальной цены. В целом наценка на всю линейку Pro и Pro Max значительно ниже, чем на основную модель iPhone 11. Средняя наценка на iPhone 11 составляет 29,7%, на линейку Pro — 7,3%, а на линейку Pro Max — всего 3%, отметили в компании.