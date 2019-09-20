Флагман Huawei: есть ли жизнь без приложений Google?

Новый смартфон Huawei остался без приложений Google из-за давления США

Китайская корпорация представила новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, которые работают на платформе Android, но лишены сервисов Google. Сможет ли новый гаджет стать популярным?

Китайская компания Huawei представила флагманскую модель смартфона Mate 30, а также Mate 30 Pro на презентации в Мюнхене

With the launch of the #HuaweiMate30 Series, the smartphone just became the superphone.



Check out the exciting features for yourself 👀#RethinkPossibilities pic.twitter.com/BrnpUxxdPI— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 19 сентября 2019 г.

Устройства работают на платформе Android, однако лишены приложений Google: из-за санкционного давления США они не получили лицензию. Например, вместо браузера Google Chrome используется аналог от Huawei. На смену магазину Google Play Store пришел Huawei AppGallery, в котором представлены 45 тысяч приложений, в то время как у Google почти три миллиона. Приложения для YouTube и вовсе оказались недоступны.

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«Успех или неуспех этого смартфона во многом будет зависеть от того, насколько оперативно получится решить вопрос с санкциями. Все новые модели после введения санкций даже с учетом отсрочки все равно не будут работать с сервисами Google и не будут иметь приложения Google, то есть все это нужно будет устанавливать самостоятельно, дополнительно и на свой страх и риск. Это существенное ограничение для смартфона, который стоит порядка тысячи евро, а топовая версия даже более тысячи евро. Для этой цены любое снижение потребительских свойств и урезание функциональности критично. Конкуренция очень высокая, и рынок не терпит пустоты. За пределами Китая компания Huawei уже фактически потеряла 22% в продажах. На это место пришли, в первую очередь, Samsung и Xiaomi, которые заполнили вакуум. Получается такая ситуация, когда Huawei в большей степени представила камеру, а не смартфон».

Камерой нового устройства Huawei действительно может похвастаться. Mate 30 Pro — первый смартфон в мире с двойной 40-мегапискельной камерой. Процессор свой — Kirin 990 с модулем 5G. Экран 6,5 дюйма, с загнутыми краями. Смартфон может следить за положением головы и разворачивать картинку в нужную сторону. Камеры и датчики над дисплеем отслеживают жесты: например, чтобы сделать скриншот экрана, достаточно сжать кулак. Также встроена система от подглядывания. Если в поле зрения датчика появляется вторая голова, смартфон скрывает важную информацию.

Ведущему аналитику Mobile Research Group Эльдару Муртазину , который уже подержал новый смартфон в руках, приглянулась зарядка:

«С точки зрения того, что происходит со смартфонами сегодня, поразить потребителя крайне тяжело. Наверное, я выделил бы следующие характеристики, которые действительно интересны. Это 27-ваттная беспроводная зарядка, 27 ватт — очень много для беспроводной зарядки, и действительно это некий прорыв. Дизайн, размеры вторичны. Но есть другой момент: с точки зрения камер для большинства людей качество того же Mate 20 Pro, который вышел год назад, достаточно неплохое, и его уже за глаза хватает. Получается ситуация, в которой те характеристики, которые представлены, как ни странно, для рынка избыточны. Для гиков они интересны, для обычного покупателя выходит на первый план цена. Получается, что предыдущие модели Huawei, тот же Mate 20 Pro, намного более выгодны. Вкупе с поддержкой Android-сервисов от Goоgle это принципиально другая история».

Примечательно, что Huawei представил цены на новые смартфоны в евро. Возможно, это намек на целевую аудиторию — Европу. Mate 30 будет стоить 800 евро, версия Pro — 1200 евро. Цены для российского рынка пока неизвестны. Также пока не объявлены сроки начала продаж.