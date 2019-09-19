Apple выпустила iOS 13: можно ли обновляться?

Чертова дюжина

Перед началом продаж iPhone 11 Apple выпустила новую версию операционной системы iOS. Самое важное, о чем заявляют в компании, — это повышение производительности системы и скорости работы. Так, даже на iPhone X разблокировка по лицу будет проходить ощутимо быстрее, а приложения будут запускаться до двух раз быстрее. В целом, это один из самых стабильных релизов Apple и даже во время тестирования системы не было каких-то критических проблем. «Лента.ру» рассказывает о главных особенностях iOS 13.

Темная тема

Одной из самых долгожданных функций было добавление темной системной темы. Честно говоря, такое оформление очень «на любителя». Действительно, любопытно посмотреть, как выглядит iOS с затемненным фоном и «черными» приложениями, но даже во время тестов большинство пользователей возвращалось на классическую тему спустя несколько дней. Одна из главных проблем — слабая читаемость текста на экране, когда он находится на черном фоне.

Но сделано все не в пример симпатично. При переключении темы затемняется еще и фон главного экрана, все это можно делать на лету из центра управления, можно переключать ее по расписанию, а вместе с общим оформлением меняется и отображение всех системных приложений. Еще лучше было бы, если и остальные программы подстраивались под системную тему, но это зависит уже от сторонних разработчиков и в некоторых приложениях переключение между темной и светлой темами происходит автоматически.

Лента.ру

Безопасность

С iOS 13 Apple запустила новую систему логина в приложения под названием «Вход с Apple». Объясняя простым языком, в программах появится новая кнопка «Войти с Apple» рядом с кнопками Facebook, Google , «ВКонтакте» и других соцсетей. Но, в отличие от всех остальных способов, при подключении с Apple компания не будет передавать сервисам и приложениям персональные данные, а все письма от них будет присылать на уникальный почтовый адрес, а не на реальный email пользователя. Причем все приложения, доступные в App Store и требующие логина, должны поддерживать «Вход с Apple», чему посвящена отдельная страница на сайте компании.

Еще iOS будет сообщать пользователю, если приложение записывает его перемещения. Так, если пользователь когда-то дал приложению полный доступ над отслеживанием геолокации, система предупредит его, что у программы есть слишком много данных и предложит отключить эту функцию, либо предоставить доступ лишь на один раз.

Фото и видео

В Apple в очередной раз переделали приложение «Фото». Теперь фотографии группируются по дням, месяцам и годам в некое подобие «умной ленты», где отображаются лишь лучшие снимки, а дубликаты, скриншоты или просто плохие кадры скрываются. Таким образом они пытаются формировать этакую картину воспоминаний с главными моментами жизни, хотя при желании можно включить и обычный вид, в котором творится полная вакханалия.

Значительно усилили редактор видео, и теперь можно не выходя из стандартного приложения развернуть, обрезать кадр, исправить перспективу, накинуть фильтры и провести цветокоррекцию ролика. Раньше для этого нужно было искать какие-то сторонние приложения, которые еще и денег стоили.

Редизайн приложений и загрузки в Safari

Как всегда, с новой iOS разработчики пытаются как-то переосмыслить дизайн старых приложений. Изменениям подверглась «Музыка», где добавили красивое отображение текстов песен, но зачем-то спрятали изменение режима воспроизведения. Куда серьезнее переделали «Напоминания». Теперь это полноценный менеджер задач и списков. Тут можно и отдельно вести список дел, и покупки записывать, и ставить напоминания в виде «Сделать зарядку в 8 утра» (и приложение реально напомнит сделать зарядку в 8 часов утра).

«Команды» стали еще мощнее и теперь на их основе создают даже сервисы для бесплатного просмотра и скачивания фильмов. Хотя большинство вообще забывает о существовании этого приложения, и нужно оно обычно небольшой группе энтузиастов, умеющих программировать. В «Сообщениях» (и других мессенджерах) теперь можно отправлять стикеры из собственных Memoji, а в «Картах» появился свой аналог Google Street View, хотя работает это лишь в США. «Найди iPhone» и «Найти Друзей» теперь одно приложение «Локатор», где можно посмотреть местонахождение своих устройств и устройств из семейного доступа.

Safari все больше становится похож на нормальный браузер, теперь здесь есть и менеджер загрузок. Да, теперь для скачивания файлов их не нужно открывать в сторонних приложениях, все они сохраняются в приложении «Файлы». Оттуда их уже можно открыть через нужные приложения.

Прочие мелочи

На самом деле, большую часть нововведений можно описать буквально парой слов, и для многих они останутся незаметными. К примеру, теперь к iOS-устройствам можно подключать геймпады от PS4 и Xbox One. При звонках по FaceTime система будет корректировать взгляд пользователя, чтобы казалось, будто он всегда смотрит на своего собеседника. Печатать тексты теперь можно свайпом (пока только на английском), а еще, наконец, добавили отдельную кнопку с эмодзи. В приложении «Почта» появилось нормальное форматирование текста.

В «Центре управлений» можно выбирать конкретные Wi-Fi-сети и Bluetooth-устройства для подключения. Можно приглушать звонки от неизвестных абонентов, чтобы отделаться от спамеров. Сильно переделали дизайн CarPlay и сделали его модульным, благодаря чему появилась поддержка экранов с нестандартным соотношением сторон. Индикатор громкости теперь не вылезает в центре экрана!

Что нового в WatchOS 6

В WatchOS не так много нового. Как всегда, добавили циферблатов и еще больше способов мотивировать пользователей заниматься спортом. Apple продолжает утверждать, что Watch — это не просто штуковина для принятия уведомлений, но и помощник в поддержании здоровья. Поэтому здесь появился анализатор внешнего шума с предупреждениями о том, что вокруг стало слишком громко. Появилось приложение для наблюдения за менструальными циклами, в котором можно записывать интенсивность выделений, указывать симптомы и вообще всячески следить за их длительностью и изменениями. Все это синхронизируется с приложением «Здоровье».

Еще Apple Watch пытаются сделать более независимыми от смартфона. У часов теперь есть отдельный магазин приложений, свой собственный калькулятор, диктофон и подкасты.

Отдельная ОС для iPad

С iPad история гораздо интереснее, потому что систему для планшетов Apple вывели в отдельную категорию. Соответственно, и развиваться она будет немного иначе, чем iOS. Здесь больше улучшений для превращения iPad в подобие компьютера, и iPhone такие вещи ни к чему. Одно из таких изменений, это запуск сайтов на планшете в настольной версии, то есть в той же, что доступна на ПК.

Есть тот же менеджер загрузок, но еще к планшету можно подключать флешки и внешние жесткие диски для передачи файлов без сторонних программ. Вообще, через USB Type-С к iPad Pro можно подключать мышки, клавиатуры, принтеры, сэмплеры, диктофоны и почти все, что подключается к компьютеру.

В режиме многозадачности можно открыть одно приложение сразу в двух окнах (смотреть две заметки сразу или два текстовых файла). К тому же теперь появилась возможность запустить несколько программ в режиме Slide Over и моментально переключаться между ними. Это все реально повышает скорость и удобство работы за планшетом, и поводов брать компьютер для каких-то журналистских задач все меньше: например, на основной экран вывести текстовый редактор и почтовый клиент, а в боковом окне оставить мессенджер, календарь, файлы и музыку, а фоном еще и сериал запустить.

И, самое впечатляющее, появился режим Sideсar — планшет теперь можно использовать как дополнительный экран для компьютера. Хотя работает это не всегда так, как ты ожидаешь. К примеру, iPad может работать в режиме графического планшета, либо показывать вспомогательную информацию о запущенном приложении. Сделать из планшета полноценный второй экран стандартными методами все же нельзя.

Когда и для кого?

Пользователи начнут получать iOS 13 19 сентября, но уже идут тесты iOS 13.1, которая выйдет 30 сентября. В этот же день выйдет iPadOS. Операционная система для часов WatchOS 6 тоже доступна с 19 сентября.

iOS 13 можно установить на все iPhone, начиная с SE и 6s (то есть 7, 8, X, Xr, Xs и даже iPod Touch 7). WatchOS 6 получат все Apple Watch, кроме самых первых без Series в названии. iPadOS будет доступна на iPad Air второго и третьего поколения, mini, начиная с четвертого, просто iPad, начиная с пятого поколения, и на всех iPad Pro.