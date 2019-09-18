У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов. По данным источников в отрасли, рост спроса и нехватка сырья привели к увеличению срока ожидания выполнения заказов. Конкретно, вместо двух месяцев теперь придётся ждать почти шесть.

В результате многие производители, в том числе AMD, могут недополучить заказанные чипы. Для «красной» компании речь идёт о центральных процессорах EPYC и Ryzen, а также графических чипах Radeon.

Причина проста — всё больше компаний переходят на 7-нанометровый техпроцесс. А в TSMC, похоже, не учли этого и не смогли оперативно увеличить производственные мощности. Справедливости ради отметим, что постоянные клиенты, в частности, AMD, будут получать свои заказы в первую очередь. Потому можно надеяться, что дефицита не возникнет.

Однако следует понимать, что при увеличении заказов на производство проблемы снова могут выйти на первый план. Ведь в обозримом будущем планируется запуск производства Threadripper третьего поколения, мобильных Ryzen, а также графических чипов Navy 12/14 для видеокарт топового и бюджетного класса.

Проблему может усугубить запрос от Apple на мобильные процессоры A13 Bionic, которых также выпускается по 7-нм технологии на линиях TSMC. Дело в том, что спрос на линейку iPhone 11 оказался выше запланированного, так что дефицит всё же может возникнуть.