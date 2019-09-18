Durex посмеялся над iPhone 11 в своей рекламе

Каждая презентация iPhone зачастую становится поводом для появления множества мемов. Не стала исключением и последняя. Манера Apple представлять свой продукт впечатлила Durex. Производитель презервативов выпустил ролик на тему Pro.

Короткое, но емкое по смыслу видео было опубликовано в Twitter индийского представительства компании.

«Делай это как профессионал», — гласит подпись к публикации. В ролике очевидна прямая отсылка к новым функциям iPhone 11 Pro.

Лежащие на подушке презервативы размещены так же, как и камеры на последнем продукте Apple.

«Наслаждайся эпическим ночным режимом», «быстрее доставляй ей удовольствие», «Slomo climax для него», «готов к действию?» — подписали в Durex каждую смену кадра.

Идея компании понравилась пользователям. Они признали, что PR-служба производителя просто потрясающая.

«Даже Durex не пощадил iPhone», — заметили в комментариях, намекая на негативные отзывы о новинке Apple и связанные с ней мемы.

«Я всерьез задумался, чтобы приобрести один такой. Посмотрите на подушку! Конечно, Apple будет гордиться», — признались в Сети.

«А что по поводу времени автономной работы?» — иронизировали в обсуждениях. Do it like a pro. To buy Durex Mutual Climax, click on https://t.co/JPcPWRUp8M. #iPhone11 #Apple pic.twitter.com/ViIxzJ6MOQ— Durex India (@DurexIndia) 11 сентября 2019 г.

Сотни коллажей и мемов на тему дизайна iPhone 11 появились в Сети сразу после презентации Apple в Купертино. Некоторые решили, что камера смартфона похожа на спиннер, кто-то вспомнил кадр из фильма со Шварценеггером, другие просто высказали свое разочарование гаджетом.