Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Durex посмеялся над iPhone 11 в своей рекламе 

360tv.ru 1 час назад
Durex посмеялся над iPhone 11 в своей рекламе
Фото: Reuters
Каждая презентация iPhone зачастую становится поводом для появления множества мемов. Не стала исключением и последняя. Манера Apple представлять свой продукт впечатлила Durex. Производитель презервативов выпустил ролик на тему Pro.
Короткое, но емкое по смыслу видео было опубликовано в Twitter индийского представительства компании.
«Делай это как профессионал», — гласит подпись к публикации. В ролике очевидна прямая отсылка к новым функциям iPhone 11 Pro.
Лежащие на подушке презервативы размещены так же, как и камеры на последнем продукте Apple.
«Наслаждайся эпическим ночным режимом», «быстрее доставляй ей удовольствие», «Slomo climax для него», «готов к действию?» — подписали в Durex каждую смену кадра.
Идея компании понравилась пользователям. Они признали, что PR-служба производителя просто потрясающая.
«Даже Durex не пощадил iPhone», — заметили в комментариях, намекая на негативные отзывы о новинке Apple и связанные с ней мемы.
«Я всерьез задумался, чтобы приобрести один такой. Посмотрите на подушку! Конечно, Apple будет гордиться», — признались в Сети.
«А что по поводу времени автономной работы?» — иронизировали в обсуждениях.
Сотни коллажей и мемов на тему дизайна iPhone 11 появились в Сети сразу после презентации Apple в Купертино. Некоторые решили, что камера смартфона похожа на спиннер, кто-то вспомнил кадр из фильма со Шварценеггером, другие просто высказали свое разочарование гаджетом.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
360tv.ru: последние новости
Аналитик оценил будущие продажи нового iPhone в России Аналитик оценил будущие продажи нового iPhone в России Роскачество составило новый рейтинг смартфонов Роскачество составило новый рейтинг смартфонов Рейв у магазина Apple - Очередь за новым iPhone стала бесплатным междусобойчиком Рейв у магазина Apple - Очередь за новым iPhone стала бесплатным междусобойчиком
Комментарии
Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность454
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ101
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы6
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер33
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»230
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес Другое
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение