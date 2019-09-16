Россия лидировала по ценам на iPhone 11 Pro Max

Россия стала мировым лидером по ценам на iPhone 11 Pro Max

Mаксимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 600 долларов дороже, чем в США

Цены на новые смартфоны Apple во всем мире сравнили журналисты издания PhoneArena. Как показал рейтинг, Россия вошла в тройку стран, в которых популярные гаджеты являются самыми дорогими. Так, в нашей стране цена на iPhone 11 (64 Гб) составляет 933 доллара (69990 рублей). Дороже всего он стоит в Норвегии — 947 долларов, а дешевле — в Японии (692 доллара).

А вот что касается более сложной версии — iPhone 11 Pro Max (512 Гб), то здесь РФ является безусловным лидером: этот смартфон стоит у нас 2053 доллара (131990 рублей). Для сравнения, в США его можно купить за 1449 долларов, то есть сэкономив более 600 долларов.

В России прием заказав на новые смартфоны Apple стартует 18 сентября, а через два дня после этого начнется их продажа.